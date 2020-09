Airbnb in Berlin: Finanzbehörden bekommen Daten von Vermietern

Rund 10.000 Datensätze von Steuerpflichtigen sollen noch in diesem Monat an die Finanzbehörden gelangen, bestätigt Senator Kollatz.

Berlin. Rund 10.000 Datensätze von Steuerpflichtigen, die über die Plattform Airbnb Wohnraum vermietet haben, sollen noch im laufenden Monat an die Finanzbehörden der Bundesländer gelangen. Das berichtet die "WirtschaftsWoche". Wie Berlins Finanzsenator Matthias Kollatz (SPD) gegenüber der Zeitschrift erklärte, würden pro Fall meist vier- bis fünfstellige Einnahmen zugrunde liegen.

Die Daten stammen laut Bericht aus der Airbnb-Europazentrale in Irland und werden den deutschen Behörden im Zuge einer Gruppenanfrage aus dem Jahr 2018 zur Verfügung gestellt. Es handele sich um ältere Daten aus den Jahren 2012 bis 2014. Bald soll es laut Kollatz ein zweites Auskunftsersuchen für die Jahre 2017 bis 2019 geben.

Der Finanzsenator kündigte gegenüber der "Wirtschaftswoche" „eine gründliche Überprüfung aller Airbnb-Informationen“ an. Für Vermieter sei demnach eine strafmildernde Selbstanzeige für die Jahre ab 2015 noch möglich, so Kollatz, solange die deutschen Finanzbehörden nicht im Besitz der nächsten Datensätze seien.

Ferienwohnungen in Berlin müssen registriert werden

Wer in Berlin seine Miet- oder Eigentumswohnung zeitweise komplett an Urlauber oder Geschäftsleute untervermieten möchte, braucht eine Genehmigung vom Bezirk. Wer nur ein Zimmer für Gäste anbietet, braucht diese nicht, wohl aber eine Registriernummer. Sie muss auf den Vermietungsportalen angegeben werden und soll den Behörden dabei helfen, die Regeln durchzusetzen.

Wer ohne erforderliche Registrierung oder Genehmigung vermietet, muss in Berlin seit August 2018 mit Bußgeldern bis zu 500.000 Euro rechnen.

Nach Erhebungen der Analysefirma AirDNA sind die Airbnb-Buchungen in großen europäischen Städten und China in den ersten Monaten des Jahres durch die Coronavirus-Krise um 40 Prozent eingebrochen, wie die "Financial Times" im Frühjahr berichtet hatte.

