Müller muss sich SPD-Mitgliederbefragung Bundestag

Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) muss sich auf dem Weg zu einer Bundestagskandidatur einer Mitgliederbefragung im SPD-Kreisverband Charlottenburg-Wilmersdorf stellen. Der Vorstand des Kreisverbandes beschloss am Donnerstagabend einstimmig, alle Mitglieder über den Bundestagskandidaten abstimmen zu lassen. Das teilte der Kreisvorsitzende Christian Gaebler mit. Gewählt wird der Kandidat nach dem Votum dann auf einer Wahlkreiskonferenz im November.

Müller hatte vor einem Monat bekanntgegeben, dass er 2021 in den Bundestag wechseln und im Wahlkreis Charlottenburg-Wilmersdorf kandidieren will. Dabei muss er sich parteiinterner Konkurrenz erwehren: Die Staatssekretärin für bürgerschaftliches Engagement, Sawsan Chebli, die Müller 2016 in seine Senatskanzlei holte, will ebenfalls antreten.

Die Entscheidung, wen der SPD-Kreisverband bei der Wahl im Herbst 2021 ins Rennen schickt, fällen nun die Mitglieder. Zwar ist deren Votum formal nicht bindend. Praktisch gilt aber als sicher, dass der Kandidat gekürt wird, der bei der Befragung vorn liegt.

Chebli bewertete die Entscheidung für eine Mitgliederbefragung positiv. "Das stärkt den oder die Kandidat*in und stellt sicher, dass der Kreis geschlossen in den Wahlkampf gehen kann", sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. "So können wir schon im Vorfeld die Mitglieder für den Wahlkampf mobilisieren und dem politischen Gegner einig gegenübertreten und das Bundestagsmandat für die SPD gewinnen."

Wer auch immer sich parteiintern durchsetzt: Sicher ist das Direktmandat für den SPD-Kandidaten nicht. Zuletzt obsiegte in dem Wahlkreis die CDU.