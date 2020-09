Berliner Schulbauoffensive wird teurer

Die Grundschule an der Sewanstraße entstand in nur acht Monaten. Das Geheimnis? Holzmodul-Bauweise.

Berlin. Ein Gerücht macht in Berlins Bezirken die Runde: Wird womöglich bei der Schulbauoffensive gespart? Gerade jetzt, im Zuge der Corona-Pandemie, wo alles knapper wird. So war die Aufmerksamkeit groß, als es im Schulausschuss des Berliner Abgeordnetenhauses am Donnerstag um die Berliner Schulbauoffensive ging – allerdings offiziell nicht um die Frage der Kosten, sondern um das Thema Partizipation. Aber Martin Schaefer, CDU-Schulstadtrat aus Lichtenberg, schaffte es doch, eine Brücke zu schlagen: Wenn man Partizipation ernst nehme, dann müsse man „deutlich und konkret benennen, wo wir stehen“. Wann wird welche Schule saniert? Wann wird eine neue Einrichtung fertig? Und wieviel soll das alles kosten?