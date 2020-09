Mann in Bar niedergestochen: Lebensgefährlich verletzt

Berlin. Ein Mann ist in Berlin-Schöneberg durch Stiche und Schnitte mit einem Messer lebensgefährlich verletzt worden. Der 38-Jährige hielt sich am Mittwochvormittag in einer Bar in der Motzstraße auf, als er von einem 26-Jährigen angegriffen worden sein soll, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Ein 45-jähriger Zeuge habe eingegriffen und den 26-Jährigen gestoppt, der dabei versucht haben soll, auch den Zeugen zu schlagen.

Das Opfer der Messerattacke wurde ins Krankenhaus gebracht. Polizisten nahmen den Tatverdächtigen fest. Bei seiner Durchsuchung wurde unter anderem ein Handy gefunden, das mutmaßlich aus einem Diebstahl stammt. Die Ermittlungen dauern an.