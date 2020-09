Bundesweiter Katastrophen-Warntag: Panne auch in Berlin

In Berlin wird am Donnerstag der Ernstfall geprobt. Doch viele Berliner bekommen vom ersten bundesweiten Warntag nichts mit. Grund dafür ist nicht nur eine Panne.

Berlin. Am ersten bundesweiten Katastrophen-Warntag am Donnerstag hat es auch in Berlin eine Panne gegeben. Die Gefahrenmeldung der Warn-Apps NINA und KATWARN kam erst mit einer guten halben Stunde Verspätung nach dem offiziellen Start um 11.00 Uhr an. Sirenen heulten in der Bundeshauptstadt anders als in anderen Teilen des Landes ebenfalls nicht, weil es diese schon länger nicht mehr gibt. Wer am Computer saß oder das Smartphone dabei hatte, konnte sich auf den Social-Media-Kanälen der Berliner Behörden über die bundesweite Erprobung des Ernstfalls informieren.

Zum ersten Mal seit der Wiedervereinigung gab es am Donnerstag einen bundesweiten Katastrophen-Warntag, an dem die Warntechnik flächendeckend getestet und die Bevölkerung für das Thema sensibilisiert werden sollte. Zeitgleich um 11.00 Uhr sollten alle analogen und digitalen Warnmittel aktiviert werden: Sirenen, Warn-Apps und Rundfunksender. Innensenator Andreas Geisel (SPD) wies aber darauf hin, dass seit diesem Jahr digitale Werbetafeln einbezogen werden können. Im Ernstfall könnten auch Lautsprecherwagen herumfahren. Künftig soll der Warntag jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden.

Um 11.00 Uhr funktionierte einer der wichtigen Kanäle jedoch nicht. Die über das sogenannte Modulare Warnsystem (MoWaS) versendete Warnmeldung sei verspätet zugestellt worden, teilte das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) in Bonn mit. "Grund dafür ist eine nicht vorgesehene zeitgleiche Auslösung einer Vielzahl von Warnmeldungen über MoWaS gewesen." Das im Vorfeld besprochene Auslösekonzept habe hingegen eine reine Auslösung durch den Bund vorgesehen.

Dafür schickten in Berlin mehrere Behörden Hinweise über ihre Social-Media-Kanäle: "In Deutschland findet heute der #Warntag2020 mit einem bundesweiten Probealarm für alle Warnmittel statt", schrieb die Innensenatsverwaltung um 11.00 Uhr bei Twitter. Es bestehe keine Gefahr für die Bevölkerung. Die Berliner wurden aufgerufen, ihre Nachbarn zu informieren. Nach 20 Minuten wurde Entwarnung gegeben. Zu der Panne hieß es später: "Die Senatsverwaltung für Inneres und Sport hatte keinen Einfluss auf die heutige Auslösung." Auch die Berliner Verkehrsbetriebe und die Berliner Polizei twitterten. Die Feuerwehr informierte auf Instagram.

Nicht alle sind davon überzeugt, dass ein solcher Warntag überhaupt sinnvoll ist. Der Psychologe Andreas Hamburger von der International Psychoanalytic University Berlin kritisierte insbesondere den Sireneneinsatz. "Die Menschen, die selber noch als Kinder Luftangriffe erlebt haben, sei es in Deutschland im Krieg, seien es Geflüchtete, die aus Kriegssituationen kommen, werden ganz unmittelbar und sehr intensiv mit Gefühlen von Panik auf solche Signale reagieren", sagte Hamburger der Deutschen Presse-Agentur.

Die Warn-App NINA wird derzeit von rund 7,6 Millionen Menschen genutzt. Seit dem Beginn der Corona-Pandemie wurde sie deutlich häufiger heruntergeladen. Über die App warnt das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe vor Gefahren wie Bränden, radioaktiver Strahlung, Stromausfällen, Erdbeben oder Überschwemmungen.

Passend zum Warntag bekam die Berliner Feuerwehr am Donnerstag drei neue Fahrzeuge für den Katastrophenschutz. Der Innensenator übergab die Löschwagen bei einer Feierstunde im Hof der Feuerwache in der Voltairestraße im Ortsteil Mitte, wie die Feuerwehr und die Senatsverwaltung mitteilten. Demnach sollen die Fahrzeuge bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Einsatz kommen.