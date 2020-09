Telefonberater der Aids-Hilfe bekommt Ehrenamtspreis

Die Angst vor dem grassierenden Coronavirus hat die Welt seit Anfang 2020 im Griff. Auch zu Beginn der 1980er-Jahren versetzte ein neuartiges Virus die Menschheit in Panik: das HI-Virus. Und bis heute kämpfen Infizierte mit dem chronischen und schweren Verlauf von Aids. Udo Hartmann versucht, diesen Menschen als Telefonberater der Berliner Aids-Hilfe die Angst zu nehmen. Dafür wurde ihm am Mittwochabend der Ehrenamtspreis des Bezirksamts Charlottenburg-Wilmersdorf verliehen. „Motiviert hat mich mein eigenes Schicksal“, sagt Hartmann.

Er selbst wurde 1985 positiv auf das HI-Virus getestet. „Ich habe das erlitten, was viele meiner Zeitgenossen damals erlitten haben. Es war eine hoffnungslose Zeit“, sagt Hartmann. Da die Krankheit bei ihrem Aufkommen in den 1980er-Jahren noch nicht erforscht war, nahm sie häufig einen schweren bis tödlichen Verlauf. So auch bei dem damals 30-jährigen Hartmann, der in Folge unter anderem an einer Lungenentzündung erkrankte. „Aids-Medikamente gab es noch nicht“, sagt er. Die medizinische Forschung sei damals langwieriger gewesen als nun bei der Corona-Pandemie, bei der man schon nach kurzer Zeit über Übertragungswege Bescheid wusste.

An Aids erkrankten Menschen „die Sorge nehmen“

Im Alter von 40 Jahren wurde Hartmann schließlich von seinem Arzt die Arbeitsunfähigkeit bescheinigt. Für ihn ein schwerer Schlag: Er musste seine Berufe in der Schauspielerei und Gastronomie aufgeben. Auf der Suche nach einer neuen Beschäftigung kam er schließlich auf die Idee, sich ehrenamtlich für die Berliner Aids-Hilfe zu engagieren.

„Telefonberater wurden damals gebraucht. Also ließ ich mich in mehreren Kursen dazu ausbilden“, erzählt Hartmann. 1997 schloss er seine Fortbildung ab. „Bei der Beratung achte ich darauf, Menschen die Sorge zu nehmen, indem ich sie umfassend informiere“, erklärt Hartmann, „auch wenn jemand sich infiziert hat, will ich ihm vermitteln, dass er unter medikamentöser Behandlung ein gutes Leben führen kann.“

Zweiter Preis ging an den Bezirksleiter des Mietervereins Charlottenburg Wilmersdorf

Bei der Verleihung gewann Hartmann ein Preisgeld von 1200 Euro. Den zweiten Ehrenamtspreis, dotiert mit 1000 Euro, gewann Fritz-Peter Brost, Bezirksleiter des Berliner Mietervereins Charlottenburg Wilmersdorf, gefolgt von Jieun Bong, die für die ambulante Hospizbegleitung des Vereins HeRo e. V. tätig ist.

Jeweils 500 Euro erhielten Heike Krüger und Norbert Jaitzig. Krüger leitet eine Selbsthilfegruppe für Hirntumorerkrankte und deren Angehörige, Jaitzig die „Trigeminusneuralgie Selbsthilfegruppe Berlin“, beide in den Räumlichkeiten der Selbsthilfe Kontakt- und Informationsstelle (SEKIS). Den Sonderpreis, dotiert mit 300 Euro, erhielt Elisabeth Schuldt, die für den Verein „5 am Tag“ Obst und Gemüse an zehn Schulen und Kitas im Bezirk verteilt.

Ziel der Preisverleihung sei, ehrenamtlichen Tätigkeiten die Aufmerksamkeit zu geben, die sie verdienen, erklärte Gesundheitsstadtrat Detlef Wagner (CDU) bei seiner Rede im Rathaus Charlottenburg. Und ergänzte an die Gäste der Preisverleihung gerichtet: „Ich hoffe, dass Sie alle nach dieser Feier aus dem Saal gehen und über das Engagement im Ehrenamt reden.“