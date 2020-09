Berlin. Ein 63-Jähriger ist in Berlin-Alt-Hohenschönhausen von zwei Räubern niedergeschlagen und mehrfach gegen den Kopf getreten worden. Der Mann erlitt in der Nacht zum Donnerstag in der Große-Leege-Straße schwere Verletzungen am Kopf, wie die Polizei mitteilte. Demnach stahlen die Räuber dem 63-Jährigen eine Plastiktüte mit einem Handy und persönlichen Sachen und flüchteten. Der Mann kam zur stationären Behandlung in eine Klinik.

( dpa )