Zahnklinik der Charité hat neuen OP-Raum für Angstpatienten

Professor Florian Beuer in dem neuen Operationsraum im Charité Centrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde. Foto: Sergej Glanze / Funke Foto Services

Vor dem Zahnarztbesuch haben manche Patienten Angst. Für sie gibt es in der Wilmersdorfer Zahnklinik der Charité einen neuen OP-Raum.

Berlin. Schon allein der Begriff jagt Betroffenen einen Schauer über den Rücken: Wurzelbehandlung. Auch das Ziehen eine Zahns ist für viele Patienten ein Alptraum. Manche entwickeln nach negativen Erlebnissen ein regelrechtes Trauma. Für diese Angstpatienten gibt es in Wilmersdorf nun eine neue Behandlungsstelle: den neuen Operationsraum im Charité Centrum für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde der Charité in Wilmersdorf. Dort können Patienten in Zukunft unter Vollnarkose behandelt werden, damit sie komplizierte Eingriffe nicht mehr bei Bewusstsein erleben müssen.