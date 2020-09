Wettervorhersage Wetter in Berlin: Bis zu 27 Grad am Wochenende

Berlin/Potsdam. Zum Wochenende hin sind in Berlin und Brandenburg noch einmal wärmere Tage zu erwarten. Wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam mitteilte, liegen die Temperaturen am Donnerstag bei wolkigem, aber trockenem Wetter bei zwischen 18 und 21 Grad. In der Nacht falle die Temperatur dann in den einstelligen Bereich, die Experten rechnen mit nur noch 5 bis 9 Grad. Für Freitag wird jedoch bei schwachen Winden aus Südwest mit bis zu 24 Grad und am Sonnabend gar bis zu 27 Grad gerechnet.

Lesen Sie auch: Sommer 2020: Berlin am wärmsten - Brandenburg auf Platz 2

Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg im Detail:

Donnerstag: Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf heiter bis wolkig und trocken. Höchsttemperatur zwischen 18 und 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Freitag wolkig, im Süden teils klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad. Schwachwindig.

Am Vormittag und im weiteren Tagesverlauf heiter bis wolkig und trocken. Höchsttemperatur zwischen 18 und 21 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Nordwest. In der Nacht zum Freitag wolkig, im Süden teils klar, niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 9 und 5 Grad. Schwachwindig. Freitag: Im Norden zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern, im Süden heiter oder sonnig, trocken. Erwärmung auf 21 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad. Schwachwindig.

Im Norden zeitweise Durchzug von Wolkenfeldern, im Süden heiter oder sonnig, trocken. Erwärmung auf 21 bis 24 Grad. Schwacher Wind aus Südwest. In der Nacht zum Sonnabend gering bewölkt oder klar. Niederschlagsfrei. Tiefstwerte zwischen 12 und 8 Grad. Schwachwindig. Sonnabend: Sonnig, am Nachmittag locker bewölkt, trocken. Temperaturanstieg auf 23 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest. In der Nacht zum Sonntag Durchzug einzelner Wolkenfelder und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Weiterhin schwacher Südwestwind.

Sonnig, am Nachmittag locker bewölkt, trocken. Temperaturanstieg auf 23 bis 27 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest. In der Nacht zum Sonntag Durchzug einzelner Wolkenfelder und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 14 bis 11 Grad. Weiterhin schwacher Südwestwind. Sonntag: Heiter bis wolkig und trocken. Erwärmung auf 23 bis 26 Grad. Schwacher bis mäßiger Wind aus West bis Südwest. In der Nacht zum Montag gering bewölkt oder klar und niederschlagsfrei. Tiefsttemperatur 14 bis 10 Grad. Schwachwindig.

Ausflugstipps fürs Wochenende:

Jenseits der Großstadt: Entdeckungen im beschaulichen Dahlem

Kreuz und quer: Der neue Pilgerweg ist eröffnet

Was die Krumme Lanke so besonders macht