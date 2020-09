Grippesaison beginnt: Ärzte warten noch auf Impfstoffe

Berlin. Die Kassenärztliche Vereinigung (KV) Berlin ruft Impfwillige dazu auf, sich frühzeitig für eine Grippeschutzimpfung beim Arzt anzumelden. Es könne zu Kapazitätsengpässen kommen, unter anderem durch eine höhere Impfbereitschaft als in den Vorjahren, warnt die KV. „Impfungen senken das Risiko schwerer Erkrankungen oder tödlicher Verläufe. Deshalb empfehlen wir vor allem den Risikogruppen, sich impfen zu lassen“, heißt es in einer Mitteilung der KV.

Für Menschen, die zur Risikogruppe gehören, übernehmen die Kassen die Kosten. Andere Patienten sollten sich laut KV bei ihrer Kasse über eine Übernahme der Kosten informieren. Laut KV sollten sich auch Personen impfen lassen, die aus beruflichen Gründen viel Kontakt zu anderen Personen haben.

Seit September hat die Auslieferung der Impfstoffe begonnen – viele Ärzte in Berlin und auch in Brandenburg warten jedoch noch darauf. Stefan Schmidt, Sprecher des Berliner Apothekervereins, sieht darin keinen Grund zur Besorgnis, es könne zu Engpässen kommen. Die Stoffe würden wie jedes Jahr über einen längeren Zeitraum hinweg ausgeliefert, so Schmidt, allein schon, weil die Lagerkapazitäten der Apotheken und Praxen sonst nicht ausreichten. Vor dem Hintergrund der Pandemie und einer möglicherweise größeren Nachfrage hätten KV und der Apothekerverband im Frühjahr Ärzten geraten, mehr Impfstoffe als sonst zu ordern.

Arztpraxen könnten die Impfstoffe seit Anfang September bei den Apotheken abrufen, sagt Dörthe Arnold, Sprecherin der KV Berlin. Im gesamtem Jahr 2019 wurden in Berlin rund 569.000 Influenza-Impfungen vorgenommen. Wie viele Menschen sich in dieser Saison impfen lassen werden, sei noch nicht abzusehen, so Arnold. Allein die KV Berlin habe für die kommende Grippesaison einen Bedarf von rund 256.000 Impfdosen an die Kassenärztliche Bundesvereinigung gemeldet – diese Zahl ergab sich aus einer freiwilligen Umfrage der KV bei den Berliner Praxen. Dazu kämen jedoch weitere Ärzte, die ihre Bestellungen nicht der KV gemeldet hätten. Auch das Bundesgesundheitsministerium habe Impfstoffe bestellt.

Der Impfstoff-Bedarf aller Kassenärztlichen Vereinigungen Deutschlands wird vom Bundesinstitut für Impfstoffe und biomedizinische Arzneimittel in Abstimmung mit dem Robert-Koch-Institut geprüft. Mit einem Aufschlag von zehn Prozent als Puffer wird dann bestellt.

Auch in Brandenburg erwarten zahlreiche Praxen derzeit Lieferungen von Grippe-Impfstoffen, sagte Astrid Tributh, Vize-Vorsitzende des Hausärzteverbands Brandenburg. „Wir haben bei der Bestellung einkalkuliert, dass dieses Jahr vermehrt die mittleren Jahrgänge kommen.“ Ihrer Einschätzung nach würden sich mit Blick auf Corona mehr Menschen bewusster für eine Impfung entscheiden. Die Hausärzte seien dafür gut gewappnet – sofern ausreichend Impfstoff zur Verfügung stehe.

Die Ständige Impfkommission am Robert Koch-Institut geht davon aus, dass mit den verfügbaren Impfstoffmengen der größte Effekt erzielt werden kann, wenn vor allem in Risikogruppen erheblich mehr geimpft wird.