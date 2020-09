Neue Kinderschutzambulanz: Vertrag wird unterschrieben

Berlin richtet eine weitere Kinderschutzambulanz ein. Die Verträge für die neue Einrichtung sollen am Montag (10.30 Uhr) mit dem Sana Klinikum Lichtenberg und dessen Kooperationspartner, dem Evangelischen Krankenhaus Königin Elisabeth Herzberge unterzeichnet werden, wurde am Mittwoch mitgeteilt. Die Senatorinnen für Jugend und Familie, Sandra Scheeres, sowie für Gesundheit, Dilek Kalayci (beide SPD) werden im Klinikum zum Vertragsabschluss erwartet. Laut den Angaben ist es die bereits sechste Schutzambulanz für Kinder in der Hauptstadt. Damit werde das Netzwerk Kinderschutz im Ostteil Berlins verstärkt, hieß es.

Die Ambulanzen sind in verschiedenen Kliniken angesiedelt. Es seien hoch kompetente Anlaufstellen zur Beurteilung von Gefährdungen bei Kindern, hieß es. In allen diesen Einrichtungen arbeiten demnach Fachkräfte aus verschiedenen Bereichen der Medizin, Psychologie und Sozialarbeit zusammen. Die Jugendämter könnten dort die medizinische Diagnostik für gefährdete Kinder erstellen lassen.

Bisher gibt es laut Mitteilung Kinderschutzambulanzen in der Charité (Mitte), in den DRK Kliniken Berlin Westend (Charlottenburg), im St. Joseph Krankenhaus (Tempelhof), im Helios Klinikum (Buch) und im Vivantes Klinikum Neukölln.