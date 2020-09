Tarifgemeinschaft der Länder droht Berlin mit Rauswurf

Berlin. Der Konflikt war heftig in der SPD, aber jetzt ist er entschieden. Finanzsenator Matthias Kollatz hatte sich kurzzeitig gegen einen einstimmen Parteitagsbeschluss und die Meinung der Abgeordnetenhaus-Fraktion gestellt, Landesbediensteten, die weniger als 5000 Euro monatlich verdienen, eine Ballungsraumzulage von 150 Euro pro Monat zu zahlen. Nicht nur, dass diese Zulage den Landesetat mit 240 Millionen Euro jährlich belastet. Das für Kollatz fast noch wichtigere Argument gegen den Beschluss der eigenen Partei war der Ärger mit der Tarifgemeinschaft der Länder (TdL). Das Arbeitgeberbündnis kann kaum straflos tolerieren, wenn ein Mitglied so eklatant von den gemeinsamen Linien abweicht.

Was ist die Tarifgemeinschaft der Länder?

Die Bundesländer haben sich in der Tarifgemeinschaft zu einem Arbeitgeberverband zusammengeschlossen. Wie in der Wirtschaft üblich wird für die 800.000 Angestellten der Mitglieder ein gemeinsamer Tarifvertrag ausgehandelt. Die Mitarbeiter des Bundes und der Kommunen sind nicht berücksichtigt, für sie führen die Arbeitgeber gesonderte Tarifverhandlungen mit den Gewerkschaften. Die Besoldung der fast zwei Millionen Beamten der Länder und der Kommunen orientieren sich ebenfalls am Tarifvertrag. Von der TdL vertreten werden aber zum Beispiel die Ärzte in den Universitätskliniken.

Was ist der Vorteil einer Mitgliedschaft?

Die Idee ist, dass alle Mitarbeiter in ganz Deutschland in etwa das Gleiche verdienen und die gleichen Arbeitsbedingungen wie zum Beispiel Urlaub vorfinden. So wird ein Überbietungswettbewerb vermieden und verhindert, dass etwa finanzstarke Länder den ärmeren das Personal abwerben. Wohin unterschiedliche Bezahlung führen kann, ist bei den Lehrern zu beobachten. Hier verbeamten fast alle Bundesländer – außer Berlin, was zu einer Abwanderung führt. Gemeinsame Tarifverhandlungen für alle Länder machen die Arbeitgeberseite auch weniger erpressbar, wenn einzelne Gruppen für sich mehr Geld herausholen wollen. Einzelne Streiks werden wahrscheinlicher.

Sind alle Bundesländer Mitglied in der TdL?

15 Bundesländer sind dabei. Nur Hessen geht einen Sonderweg und war 2004 ausgetreten. Die Landesregierung verweist darauf, dass der „Hessentarif“ für die Landesangestellten vorteilhaft wäre.

Wie ist die Position der Tarifgemeinschaft zu Berlin?

Der Vorsitzende, Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU), kündigte nach dem Senatsbeschluss am Dienstag Konsequenzen an. Die Mitgliederversammlung müsse über einen Ausschluss Berlins sprechen, sagte er im RBB. Es könne nicht sein, „dass wir alle machen, was wir wollen“. Für Kollatz ist das besonders unangenehm, ist er doch derzeit stellvertretender Vorsitzender der TdL. 2019 hatte er als Verhandlungsführer den Tarifvertrag mit den Gewerkschaften ausgehandelt. Um Berlin auszuschließen, müssten neun der 15 Mitglieder zustimmen. Berlin hofft jedoch, dass es aus politischen Erwägungen dazu nicht kommt, zumal auch in Bayern eine Zulage von rund 130 Euro für Bedienstete im Raum München gezahlt wird.

War Berlin immer in der Tarifgemeinschaft?

Die Hauptstadt war über viele Jahre ausgeschlossen. 1996 hatten der damalige Regierende Bürgermeister Eberhard Diepgen und seine CDU/SPD-Koalition beschlossen, die Gehälter der Mitarbeiter im öffentlichen Dienst im Ost- und Westteil der Stadt anzugleichen. Das widersprach dem Tarifvertrag, der für Ost und West Unterschiede vorsah. In der Folge musste Berlin bis 2012 draußen bleiben. In diese Zeit verlangte der damalige rot-rote Senat von seinen Angestellten und auch den Beamten in einem „Solidarpakt“ einen Gehaltsverzicht als Beitrag zur Sanierung der völlig aus dem Ruder gelaufenen Landesfinanzen. Gleichzeitig verlor Berlins Landesdienst aber auch an Attraktivität im Vergleich zu anderen Behörden. Der Lohnabstand wuchs auf bis zu zehn Prozent.

Warum kehrte Berlin in die Gemeinschaft zurück?

Als die Landesfinanzen wieder einigermaßen im Lot waren, bemühten sich wechselnde Senate darum, das Gehaltsniveau in Berlin wieder auf das durchschnittliche Niveau der anderen Bundesländer anzupassen. 2013 wurde die Hauptstadt wieder aufgenommen, nachdem der Finanzsenator einen Stufenplan für die Angleichung der Gehälter vorgelegt hatte. Durch die Rückkehr der Hauptstadt werde die Tarifgemeinschaft gestärkt, hieß es seinerzeit.

Wer ist noch gegen die Ballungsraumzulage?

Die Arbeiterwohlfahrt und andere freie Träger empfinden es als sehr ungerecht, dass ihre Mitarbeiter leer ausgehen sollen, obwohl sie vielfach vergleichbare Arbeit machten wie Staatsbedienstete. Das sei ein „Schlag ins Gesicht“, heißt es.