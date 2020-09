Berlins Kieze leuchten wieder beim Festival of Lights

Am Freitag, 11. September, beginnt in Berlin das Festival of Lights. Die Veranstalter setzen auf Entzerrung und digitale Angebote.

Berlin. Ab Freitag wird es vielerorts bunt in Berlin: Das Festival of Lights startet in seine 16. Ausgabe. Bedingt durch die Pandemie findet es in diesem Jahr in etwas anderer Form als gewohnt statt. Schon die Planung während der Corona-Krise sei langwieriger und komplizierter gewesen als sonst. „Wir haben versucht, immer optimistisch zu bleiben, weil wir den Menschen etwas Schönes bieten wollten“, heißt es aus dem Organisationsteam.