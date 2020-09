Radfahrstreifen Was wird nun aus den Pop-up-Radwegen in Berlin?

Berlin. Im Eilverfahren entschied das Berliner Verwaltungsgericht am Montag, dass die Pop-up-Radwege auf den Straßen der Hauptstadt in dieser Form nicht rechtens sind. Das Urteil der Richter sorgte in der Senatsverkehrsverwaltung für eine böse Überraschung – und bei vielen Verkehrsaktivisten und Verbänden für heftige Reaktionen. Was jedoch bedeutet die Entscheidung konkret? Ein Überblick mit den wichtigsten Fragen und Antworten: