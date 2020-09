Menschenhändler-Bande gefasst: Bauarbeiter ausgebeutet

Berlin. Die Berliner Polizei hat eine mutmaßliche Bande von Menschenhändlern gefasst. Die fünf verdächtigen Männer sollen seit Frühjahr 2019 rumänische Bauarbeiter menschenunwürdig untergebracht und auf diversen Baustellen eingesetzt haben, um sie auszubeuten, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Verdächtigen sind zwischen 25 und 62 Jahre alt. Am Dienstagmorgen wurden fünf Wohnungen und zwei Geschäftsräume den Bezirken Mitte, Neukölln, Tempelhof-Schöneberg und Treptow-Köpenick durchsucht. Zahlreiche Beweise, darunter eine versteckte scharfe Schusswaffe, wurden sichergestellt. Mehr als 50 Polizisten waren an dem Einsatz beteiligt. Ermittelt wird wegen des Verdachts des Menschenhandels zur Arbeitsausbeutung.

( dpa )