Mutmaßlicher Mörder nach 33 Jahren erneut vor Gericht

Berlin. 33 Jahre nach dem Mord an einer jungen Mutter in Neukölln wird der Prozess gegen den Verdächtigen Klaus R. seit Dienstag am Landgericht neu aufgerollt. Der heute 61 Jahre alte Mann soll die damals 30-jährige im September 1987 getötet haben. Im ersten Prozess vor einem Jahr hatte ihn das Gericht im September 2019 wegen Mordes zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt. Der Bundesgerichtshof (BGH) hatte diese Entscheidung auf Revision des Verurteilten aufgehoben und eine Neuverhandlung vor einer anderen Strafkammer des Landgerichts angeordnet. Der BGH war zu dem Schluss gekommen, dass die Würdigung eines DNA-Gutachtens zu einer Spur rechtsfehlerhaft sei. Seit Dienstag wird dieser Fall vor der 40. Schwurgerichtskammer verhandelt. Einer der Verteidiger erklärte am Dienstag zu Beginn des neuen Prozesses, sein Mandant weise die Vorwürfe zurück.

DNA-Spuren konnten dem Angeklagten zugeordnet werden

Der Fall blieb lange Zeit unaufgeklärt und die Ermittlungen wurden 1991 eingestellt. Erst 2015 nahm eine für alte unaufgeklärte Fälle (Cold Cases) zuständige Ermittlereinheit des Landeskriminalamtes (LKA) die Ermittlungen zu diesem Fall wieder auf. Sie konnten am Tatort sichergestellte Spuren mit neuen Methoden, über die man zum Tatzeitpunkt noch nicht verfügte, überprüfen. Die Beamten konnten eine an der Kleidung der Getöteten sichergestellte DNA-Spur dem Angeklagten zuordnen. Nach Gewalttaten in den 1980er Jahren sei der genetische Fingerabdruck des Mannes in der Zentralen Datenbank des Bundeskriminalamtes (BKA) gespeichert gewesen.

Frau mit Pullover stranguliert und dann erstochen

Laut Anklage klingelte der Beschuldigte Klaus R. am späten Vormittag des 18. September 1987 an der Wohnungstür von Annegret W. an der Innstraße in Neukölln. Zu diesem Zeitpunkt soll der Mann den Raub und die Vergewaltigung der Frau geplant haben. Annegret W. soll dem Mann ihre Geldbörse gegeben haben, dieser sie aber anschließend ins Schlafzimmer gedrängt haben. Aus nicht bekannten Gründen brach er die Vergewaltigung allerdings ab. Um die Tat zu vertuschen soll R. sein Opfer mit einem Pullover stranguliert und dann durch fünf Messerstiche in den Hals getötet haben. Das Messer soll aus der Küche der Frau stammen. Ein Verteidiger bezeichnete im ersten Prozess vor einem Jahr in einer Erklärung die Anklage als dürftig und widersprüchlich. Eine Vergewaltigung habe es nicht gegeben, sagte der Anwalt. Zwar sei das Opfer auf dem Bett liegend mit hochgeschobenem Kleid aufgefunden worden, dafür sei allerdings ein Rettungssanitäter verantwortlich, der das Kleid bei seinen Wiederbelebungsversuchen hochgeschoben habe. Der jüngste Sohn, zur Tatzeit zwei Jahre alt, habe alles mitansehen müssen. Der Angeklagte hatte im ersten Prozess von einem „Techtelmechtel“ mit der Frau gesprochen. Er sei drei bis fünf Mal in der Wohnung der 30-Jährigen gewesen. Zum Tatzeitpunkt sei er auf einer Feier gewesen. Für den neuen Prozess sind insgesamt vier Verhandlungstage angesetzt. Der Prozess wird am kommenden Dienstag, 15. September, fortgesetzt.