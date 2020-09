Warntag in Berlin am 10. September: Probealarm in ganz Deutschland

Am kommenden Donnerstag wird bundesweit Probealarm für den Katastrophenschutz ausgelöst. Sirenen werden in Berlin nicht zu hören sein.

Katastrophenschutz Warntag am 10. September: Probealarm in ganz Deutschland

Berlin. Ob Terroranschlag, Großfeuer, Flugzeugabsturz oder andere Katastrophenfälle, die Bevölkerung muss bei einer Gefahrenlage gewarnt werden. Am morgigen Donnerstag, 10. September 2020, ist der bundesweit erste gemeinsame Warntag. Bund und Länder werden an diesem Aktionstag in ganz Deutschland sämtliche Warnmittel zum Katastrophenschutz erproben. Pünktlich um 11 Uhr wird zeitgleich in den Städten, Landkreisen und Kommunen Alarm ausgelöst. Sirenen werden, da wo es noch welche gibt, heulen, Handys piepen, Radio- und Fernsehsendungen unterbrochen.

Warntag am 10. September: Ernstfall mit der Bevölkerung üben

Ziel des Warntages und der Probewarnung ist es laut dem Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) den Ernstfall mit der Bevölkerung einzuüben. Das Thema Warnung der Bevölkerung soll sensibilisiert und Funktion und Ablauf der Warnung verständlich gemacht werden.

Zudem will die Behörde auf die verfügbaren Warnmittel wie zum Beispiel Warn-Apps, digitale Werbeflächen sowie Sirenen aufmerksam machen.

Probealarm: Deshalb nutzt Berlin keine Sirenen

Auf die akustischen Warnsignale, sprich Sirenen, müssen die Berliner am Donnerstag aber verzichten. Nach Angaben der zuständigen Senatsverwaltung für Inneres gibt es seit etwa zwei Jahrzehnten keine Sirenen mehr in der Öffentlichkeit. Sie seien seit Mitte der 90er-Jahre abgebaut worden, sagte ein Sprecher der Behörde. „In einem dicht besiedelten Raum wie Berlin ist es wichtig, möglichst genaue Informationen übermitteln zu können“, heißt es in einer Informationsschrift des BKK. „Daher nutzt das Land Berlin keine Sirenen.“

In Berlin wird am Donnerstag um 11 Uhr über die Warn-Apps „NINA“ (Notfall-Informations- und Nachrichten-App des Bundes) und „KATWARN“ Probealarm ausgelöst. Zudem werden die digitalen Werbetafeln der Firma Wall für die Warnhinweise am Donnerstag genutzt. Auch Radio- und Fernsehsender werden entsprechende Nachrichten senden. Um 11.20 wird es dann eine Entwarnung geben. Ab dem morgigen Donnerstag wird der bundesweite Warntag dann jährlich am zweiten Donnerstag im September stattfinden. 2021 also am 9. September.

