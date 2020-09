Groß-Demo in Berlin: Mehr als 5000 Teilnehmer erwartet

Mit einer Demonstration um „fünf nach 12“ will die Veranstaltungsbranche am Mittwoch auf ihre Existenznöte aufmerksam machen.

Berlin. Mit einer Demonstration um „fünf nach 12“ will die Veranstaltungsbranche am 9. September in Berlin auf ihre Existenznöte wegen der Corona-Pandemie aufmerksam machen. „Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps“, hieß es in einer Ankündigung. „Der sechstgrößte Wirtschaftszweig Deutschlands mit 130 Milliarden Euro Umsatz und 1 Million direkt Beschäftigten steht seit Beginn der Covid-19-Krise still. Faktisch ist den Unternehmen der Veranstaltungswirtschaft die Arbeitsgrundlage fast vollständig entzogen worden.“

Zur Demonstration aufgerufen hat das Bündnis „#AlarmstufeRot“, das die mitgliederstärksten Initiativen, Verbände und Vereine aus der Veranstaltungswirtschaft vereint. Mehr als 5000 Teilnehmer würden erwartet. Die Demonstration werde ab 12.05 Uhr über zwei Routen zur großen Abschlusskundgebung am Brandenburger Tor ziehen.

Die Teilnehmer seien ausdrücklich dazu aufgerufen, sich an die zurzeit gültigen Abstands- und Hygienevorschriften zu halten. „Die Veranstaltungswirtschaft demonstriert explizit nicht gegen die Maßnahmen der Regierung zur Eindämmung des Infektionsgeschehens, sondern für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen, da sie zum Zweck der allgemein erforderlichen Pandemiebekämpfung ihrer Existenzgrundlage beraubt wurde“, hieß es.

Die Demonstration der Veranstaltungsbranche in Berlin im Überblick:

12.05 Uhr: Die Kfz- und Lkw-Kundgebung startet ab Olympischer Platz

Die Laufroute startet ab Neptunbrunnen am Roten Rathaus

Die Laufroute startet ab Neptunbrunnen am Roten Rathaus 14 Uhr: Vor dem Reichstagsgebäude findet eine Zwischenkundgebung statt. Die Demonstranten legen symbolisch ihr letztes Hemd niederlegen. An einer langen roten Tafel sind Regierungsvertreter und Bundestagsabgeordnete zum Rettungsdialog aufgefordert.

Vor dem Reichstagsgebäude findet eine Zwischenkundgebung statt. Die Demonstranten legen symbolisch ihr letztes Hemd niederlegen. An einer langen roten Tafel sind Regierungsvertreter und Bundestagsabgeordnete zum Rettungsdialog aufgefordert.

Beginn des Bühnenprogramms, Großbühne am Platz des 18. März, Brandenburger Tor 15 Uhr: Beginn der Abschlusskundgebung auf der Großbühne

