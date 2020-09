Hunderte Kilo Marihuana eingeschmuggelt?: Prozess

Berlin. Wegen des Verdachts, mehrere Hundert Kilogramm Marihuana nach Deutschland geschmuggelt zu haben, müssen sich vom heutigen Dienstag an (9.00 Uhr) zwei Männer vor dem Berliner Landgericht verantworten. Einem 36-Jährigen wird zur Last gelegt, mit weiteren Komplizen einer mutmaßlichen Bande in fünf Fällen jeweils größere Mengen Drogen aus Spanien in Zucchini-Kisten, zwischen angeschimmelten Mandarinen oder Schokotalern versteckt nach Deutschland geschmuggelt zu haben. Zu den mutmaßlichen Taten sei es zwischen März und Oktober 2019 gekommen. Dem 63-jährigen Mitangeklagten wird vorgeworfen, jeweils beim Entladen der Fracht in Berlin geholfen zu haben. 26 Prozesstage bis Ende 2020 sind geplant.

( dpa )