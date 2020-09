Kostenlose Rechtsberatung startet wieder nach Sommerpause

Am Mittwoch startet nach der Sommerpause wieder die kostenlose Rechtsberatung, die die Wilmersdorfer SPD-Abgeordnete Franziska Becker anbietet. Interessierte können sich zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr mit miet- und arbeitsrechtlichen Fragen an die zwei Rechtsanwälte Frank-Axel Dietrich und Zoltan Micelski wenden.

Dietrich und Micelski können in einer Erstberatung ihre Einschätzung zu juristischen Sachverhalten geben. Die Beratung findet in der Kita Aventura am Nikolsburger Platz 6 bis 7 statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Weitere kostenlose Rechtsberatungen finden an jedem zweiten Mittwoch des Monats statt. Demnach sind weitere Termine der 14. Oktober sowie der 11. November. (lv)