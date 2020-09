Berlin. Ein betrunkener E-Scooterfahrer ist in Berlin-Kreuzberg gestürzt und hat sich den Unterschenkel gebrochen. Der 33-jährige Mann fuhr laut Polizei in der Nacht zu Sonntag auf dem Radweg der Stresemannstraße, als er ohne Fremdeinwirkung das stürzte. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Eine Atemalkohol-Messung ergab fast 1,6 Promille.

( dpa )