Berlin: Corona-Newsblog Berlin - 819 aktuell Infizierte, 87 Neuinfektionen

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Beginn der Pandemie nachweislich 11.878 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 10.833 Patienten gelten als genesen. 819 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Symptome, Risikogruppen, Krankheitsverlauf: Fragen und Antworten zum Coronavirus finden Sie hier.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

7.26 Uhr: Veranstaltungswirtschaft beklagt Existenznot - Demo in Berlin

Die Veranstaltungswirtschaft sieht sich durch die Corona-Krise in Existenznot und will am Mittwoch um 12.05 Uhr in Berlin demonstrieren. Wie das Bündnis #AlarmstufeRot mitteilte, wollen Initiativen und Verbände für sofortige Gespräche und finanzielle Hilfen auf die Straße gehen. „Die vergessene Branche steht in großen Teilen unmittelbar vor dem Kollaps“, hieß es mit Verweis auf monatelangen Wegfall von Umsätzen durch die Corona-Pandemie. Die Organisatoren erwarten nach eigenen Angaben 5000 bis 10.000 Teilnehmer bei der Demonstration in der Hauptstadt. Auch Lastwagen sollen bei der Aktion dabei sein.

Demonstranten wollten zudem symbolisch ihr letztes Hemd vor dem Reichstagsgebäude niederlegen, kündigte das Bündnis an. Eine Kundgebung soll es am Nachmittag unter anderem am Brandenburger Tor geben. Bei der Veranstaltungswirtschaft geht es um unterschiedliche Berufssparten, darunter Eventagenturen, Messe- und Bühnenbau, Veranstaltungstechnik, Konzertveranstalter und Schausteller.

+++ Dienstag, 8. September 2020 +++

18.28 Uhr: Opposition will Corona-Hilfen für Berliner Flughäfen stoppen

Grüne, Linke und FDP im Bundestag wollen Corona-Hilfen des Bundes für die Flughafengesellschaft Berlin-Brandenburg vorerst stoppen. In einem gemeinsamen Antrag für den Haushaltsausschuss am Mittwoch fordern sie zunächst eine „detaillierte Übersicht der konkreten und tatsächlich entstandenen Corona-Schäden der Flughafen Berlin Brandenburg GmbH“. Zuerst hatte der rbb über den Antrag berichtet, er liegt auch der Deutschen Presse-Agentur vor.

Bevor nicht klar sei, wie groß die Ausfälle wegen der Corona-Krise seien, dürfe kein neues Steuergeld fließen, sagte der Grünen-Haushälter Sven-Christian Kindler dem Sender. Anfang September hatte Finanzstaatssekretärin Bettina Hagedorn dem Ausschuss mitgeteilt, dass die Liquidität der Flughafengesellschaft ab Oktober nicht mehr gesichert sei. Das Finanzministerium wolle daher fast 26 Millionen Euro als Zuschuss und ein Darlehen von rund 52 Millionen Euro zur Verfügung stellen. Weitere Mittel sollten die Länder Berlin und Brandenburg beisteuern.

18.18 Uhr: SPD-Fraktion unterstützt Corona-Bonus für Krankenhaus-Pflegekräfte

Die Brandenburger Landtags-SPD hält den geplanten Corona-Bonus für Krankenschwestern und -Pfleger - nicht nur für Kräfte in Pflegeheimen - für richtig. „Ich hoffe, dass dieser Schritt nicht kleiner ausfällt, als das etwa bei der Prämie für Pflegeheime der Fall ist“, sagte SPD-Fraktionschef Erik Stohn am Dienstag in Potsdam. Seine Fraktion werde sich dafür einsetzen, dass das Land auch diesen Bonus mit je 500 Euro mittrage. „Mit der Solidarität ist es wie mit der Schwangerschaft: Halbschwanger geht nicht.“ Die Linksfraktion fordert seit längerem, auch Pflegekräfte in Krankenhäusern zu unterstützen.

18.01 Uhr: Champions League erneut verschoben: Eisbären starten erst im November

Die Eisbären Berlin müssen länger als erwartet auf ihr erstes Pflichtspiel in der neuen Eishockey-Saison warten. Weil die Champions Hockey League (CHL) am Dienstag beschloss, den Turnierbeginn wegen der anhaltenden Unsicherheiten im Zuge der Corona-Pandemie erneut zu verschieben, starten die Hauptstädter nun erst am 17. November beim schwedischen Spitzenclub Luleå HF in den Eishockey-Europapokal.

Nach den vorherigen Planungen hätten die Berliner ihr Erstrunden-Hinspiel bereits am 6. Oktober austragen sollen. Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee begrüßte die Terminverschiebung: „Das passt uns sehr“, sagte er. „Wir werden dann im November viel Eishockey spielen. Aber das ist gut.“

17.53 Uhr: Berliner Literaturfestival beginnt mit Mario Vargas Llosa

In Berlin beginnt am Mittwoch (18.00 Uhr) das 20. Internationale Literaturfestival. Es findet auch in Corona-Zeiten mit Live-Veranstaltungen und Publikum statt. Der peruanische Literaturnobelpreisträger Mario Vargas Llosa wird im Kammermusiksaal der Philharmonie die Eröffnungsrede halten. Am Donnerstag diskutiert Llosa dort mit Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier unter anderem über Europa und Lateinamerika in Zeiten der Pandemie.

17.23 Uhr: 87 Neuinfektionen in Berlin, alle Ampeln auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 87 neue Infektionen wurden bestätigt, 65 waren es am Montag. 819 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 825 waren es Montag. 10.833 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 16, fünf Personen mehr als Montag gemeldet. Insgesamt liegen 46 Menschen in Krankenhäusern, neun Personen mehr als am Montag gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel ist für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,02 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen ebenfalls auf Grün.

Fallzahlen nach Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1160 (+5) 1067 Friedrichshain-Kreuzberg 1092 (+18) 968 Lichtenberg 684 (+4) 614 Marzahn-Hellersdorf 601 (+1) 570 Mitte 1843 (+8) 1692 Neukölln 1505 (+35) 1347 Pankow 1055 (+10) 945 Reinickendorf 900 (+3) 835 Spandau 663 (+0) 603 Steglitz-Zehlendorf 789 (+2) 721 Tempelhof-Schöneberg 1086 (+0) 998 Treptow-Köpenick 500 (+1) 473 Berlin 11.878 (+87) 10.833

17.22 Uhr: Hohe Umsatzverluste der Berliner Gastronomie in Corona-Krise

Die vom Tourismus geprägte Berliner Gastronomie hat mit massiven Umsatzeinbußen zu kämpfen. Einer Umfrage des Berliner Hotel- und Gaststättenverbands zufolge lag der Rückgang seit März im Vergleich zum Vorjahreszeitraum bei 60 Prozent. Zudem fürchten demnach rund 82 Prozent der befragten Unternehmer der Branche in der Hauptstadt um ihre Existenz, wie der Verband am Dienstag mitteilte. In einer ähnlichen Umfrage des Bundesverbands lag dieser Wert bundesweit zuletzt bei mehr als 60 Prozent.

Rund 40 Prozent der Berliner Gastro-Betriebe gaben in der landesweiten Befragung an, den größten Teil ihres Umsatzes mit Touristen zu machen. Neben den internationalen Urlaubstouristen fehlen aber in diesem Jahr auch die Besucher großer Veranstaltungen wie Messen, Kongresse, Konzerte oder Sportveranstaltungen, die aufgrund der Krise allesamt abgesagt wurden.

17.13 Uhr: Meldestelle Rias: 68 antisemitische Vorfälle im Corona-Kontext

Im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie sind in Berlin 68 antisemitische Vorfälle von einer Meldestelle erfasst worden. Dabei ging es zwischen dem 15. März und 16. Juli sowohl um Demonstrationen als auch um Ereignisse im kleineren Rahmen, wie die Recherche- und Informationsstelle Antisemitismus (Rias) in einer am Dienstag veröffentlichten Untersuchung feststellte.

21 Äußerungen fielen bei Kundgebungen gegen die Corona-Regeln, wo es zu antisemitischen Beschimpfungen oder Bemerkungen kam oder Verschwörungstheorien verbreitet wurden. Unter weiteren 47 antisemitischen Vorfällen mit Corona-Bezug waren Beleidigungen auf der Straße, Schmierereien an Hauswänden und Plakate. Außerdem gab es Taten im Internet wie antisemitische Massenzuschriften sowie Störungen von Online-Veranstaltungen jüdischer Organisationen.

15.33 Uhr: Wintergarten Variete eröffnet mit 20er Jahre Show

Das Wintergarten Varieté präsentiert das Programm "Golden Years - Die 20er Jahre Varieté Revue No 2" über den Glamour der Zwanziger. Nach der Schließzeit wegen der Corona-Epidemie ist das Haus ab 23. September wieder geöffnet. Die lange Schließzeit wurde für umfangreiche Umbauten genutzt.

14.52 Uhr: Brandenburger Regierung plant neue Milliarden-Schulden für 2021

Die rot-schwarz-grüne Brandenburger Landesregierung plant angesichts der Corona-Krise im nächsten Jahr erneut Schulden in Milliardenhöhe. Sie kündigte am Dienstag nach einer Kabinettssitzung zum Haushalt Pläne für eine Kreditaufnahme von rund 1,9 Milliarden Euro an. Der Grund seien schwerwiegende Folgen der Corona-Pandemie, die voraussichtlich bis weit ins nächste Jahr anhielten. Die Regierung will den Landtag bitten, erneut eine außergewöhnliche Notsituation zu erklären. Der Großteil der neuen Schulden ist für ein Sondervermögen bestimmt, das bis 2023 reichen soll.

Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hält die geplanten neuen Schulden für notwendig. „Wir können und wir dürfen aus meiner Überzeugung auch nicht gegen die Krise ansparen“, sagte er.

11.02 Uhr: Illegale Hasenheide-Party: Kosten laut Bezirk fast 90.000 Euro

Nach der aufsehenerregenden illegalen Party in der Berliner Hasenheide Ende Juli beziffert der Bezirk Neukölln die Kosten für Reinigung und Schäden an Pflanzen auf knapp 88.000 Euro. Das geht aus einer noch unveröffentlichten Antwort der Innenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des FDP-Abgeordneten Bernd Schlömer hervor, über die der „Berliner Kurier“ berichtet und die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Neuköllns Bezirksbürgermeister Martin Hikel zeigte sich am Dienstag verärgert: „Spätestens mit dieser Bilanz sollte allen klar sein, dass Partys in Grünanlagen keine Option sind“, erklärte der SPD-Politiker auf dpa-Anfrage. Es gehe um Müllentsorgung, noch gravierender seien aber die Schäden an der Vegetation, so Hikel.

Bei der Party in der Nacht auf den 26. Juli hatten nach Polizeiangaben rund 3000 Menschen im Park gefeiert. Die Auflösung dauerte mehrere Stunden. Auf eine Frage Schlömers zu den Kosten für den Polizeieinsatz schrieb die Innenverwaltung, dies werde nicht gesondert erhoben. Laut Aufstellung des Bezirks wurden in dem Park gerade erneuerte Rasenflächen komplett zerstört, Kostenpunkt rund 40.000 Euro (netto). Flächen mit Sträuchern seien großflächig zerstört worden, dies schlage mit geschätzt 30.000 Euro (netto) zu Buche. Unter anderem mussten Flächen wegen Fäkalien gewässert und Glasscherben, Konfetti, Kronkorken und Kippen abgeharkt werden. Hikel betonte, er wolle, dass Grünanlagen zur Erholung für alle dienen. „Und das geht nur, wenn wir sie schützen und besser pflegen können.“

„Unorganisierte Zusammenkünfte wie die illegale Party in der Hasenheide sind höchst riskant und aktuell unangebracht, auch wenn sich Einige danach sehnen sollten“, erklärte FDP-Politiker Schlömer. Darüber hinaus belasteten sie die städtische Gemeinschaft und die Haushalte. „90.000 Euro sind zu viel.“

10.59 Uhr: Zahl der Corona-Infizierten in Brandenburg steigt wieder

Innerhalb eines Tages ist die Zahl der neuen Corona-Fälle in Brandenburg wieder gestiegen. Nach nur einer Infektion von Sonntag zu Montag meldete das Gesundheitsministerium am Dienstag 19 neue bestätigte Infektionen. Allein im Landkreis Potsdam-Mittelmark wurden sieben neue Fälle registriert. Dort stieg die Zahl der Corona-Infektionen auf insgesamt 629. In Potsdam sind mit drei neuen Fällen nun insgesamt 711 Infizierte gemeldet. Sowohl die Landeshauptstadt als auch der Landkreis gelten als Corona-Schwerpunkte in Brandenburg.

10.24 Uhr: Corona-Zeit: Berliner vermissten vor allem ihre Sportvereine

Die Berliner haben einer Online-Umfrage zufolge in der Corona-Zeit im Frühjahr am meisten ihre Sportvereine, Selbsthilfegruppen, Clubs und Tanzlokale vermisst. „Die Menschen, die bis jetzt an der Umfrage teilnahmen, sehnten sich während der Corona-Schließungen gerade nach den Orten, an denen sie normalerweise sowohl Bekannte wiedersehen als auch mit Fremden ins Gespräch kommen“, sagte Talja Blokland, Professorin am Georg-Simmel-Zentrum für Metropolenforschung an der Humboldt-Universität. „Wir brauchen diese Orte für unser Leben, und die Stadt braucht sie für ihren Zusammenhalt. Es wäre völlig falsch, Sportvereine, Fußballstadien oder Tanzclubs für Orte überflüssigen Vergnügens zu halten“, betonte sie.

Auffällig stark vermissten die Fans des 1.FC Union ihre Alte Försterei: Sie tun sich der Umfrage zufolge deutlich schwerer mit dem Verlust der Stadionbesuche als die Herthaner, die bislang an der Studie teilnahmen. Die Aktivitäten „Sport in einem Verein machen“ (8,3) und „Stadionbesuch Union Berlin“ (8,1) erhielten bislang die höchsten Durchschnittswerte, gefolgt von Selbsthilfegruppen, Clubs/Diskos/Tanzlokal (jeweils rund 7,8) und Fitnessstudios (7,6). Spiellokale (4,5) und Einkaufszentren (4,7) erreichten die geringsten Werte. An der Umfrage „Städtisches Leben während Corona“ haben bislang mehr als 2000 Menschen teilgenommen. Hier geht es zu der Umfrage.

10.08 Uhr: Verfassungsschutz mit Lageanalyse zu großer Corona-Demonstration

Der Berliner Verfassungsschutz hat die Demonstration gegen die Corona-Regeln am 29. August beobachtet und ausgewertet und stellt am Mittwoch dazu eine Analyse vor. Die Regierungsfraktionen SPD, Linke und Grüne setzten das Thema auf die Tagesordnung des Parlamentsausschusses für Verfassungsschutz. Dabei geht es auch um die Frage, ob diese Art von Demonstrationen zuletzt dem Aufschwung und der Vernetzung der rechtsradikalen Szene diente.

Bei der Demonstration, die von der Stuttgarter Initiative Querdenken 711 organisiert wurde, hatten laut Polizei knapp 40.000 Menschen protestiert. Insgesamt wurden nach dem letzten Stand der Auswertung 59 Polizisten leicht verletzt. Die Polizei zeigte etwas mehr als 500 Straftaten und Ordnungswidrigkeiten an.

+++ Montag, 7. September 2020 +++

18.26 Uhr: 65 Neuinfektionen in Berlin, alle Ampeln weiter auf Grün

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. 65 neue Infektionen wurden bestätigt, 24 waren es gestern. 825 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 838 waren es gestern. 10.740 Menschen sind inzwischen genesen.

Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt 11, eine Person weniger als gestern gemeldet. Insgesamt liegen 37 Menschen in Krankenhäusern, eine Person weniger als gestern gemeldet.

Die Berliner Corona-Ampel ist für den Bereich der Reproduktionszahl mit 1,01 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen ebenfalls auf Grün.

Fallzahlen nach Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1155 (+10) 1056 Friedrichshain-Kreuzberg 1074 (+0) 959 Lichtenberg 680 (+6) 610 Marzahn-Hellersdorf 600 (+6) 569 Mitte 1835 (+23) 1674 Neukölln 1470 (+0) 1334 Pankow 1045 (+5) 933 Reinickendorf 897 (+0) 832 Spandau 663 (+1) 599 Steglitz-Zehlendorf 787 (+4) 717 Tempelhof-Schöneberg 1086 (+4) 988 Treptow-Köpenick 499 (+6) 469 Berlin 11.791 (+65) 10.740

18.21 Uhr: Neues Corona-Darlehens-Programm soll Unternehmen weiter stützen

Mit einem neuen Corona-Darlehens-Programm will Brandenburg mittelständische Unternehmen und Startups weiter unterstützen, die wegen der Corona-Krise finanziell in Schwierigkeiten sind. Ab sofort können an die Investitionsbank des Landes (ILB) Finanzierungsanfragen gestellt werden, wie das Wirtschaftsministerium am Montag mitteilte. Das Volumen des Programms beläuft sich auf insgesamt 14 Millionen Euro. Es gehört zur sogenannten Säule II der von der Bundesregierung angekündigten Hilfsmaßnahmen zur Unterstützung von kleinen und mittleren Unternehmen und Startups.

Das Finanzierungsvolumen der ILB für die Darlehen bewegt zwischen 100.000 Euro und maximal 750.000 Euro. Die Mittel stehen laut Ministerium Unternehmen zur Verfügung, die bis zum 31.12.2019 noch nicht in finanziellen Schwierigkeiten waren und nachweislich wegen Corona Finanzierungbedarf haben. Die Corona-Krise und die daraus resultierenden finanziellen und wirtschaftlichen Herausforderungen belasteten vor allem Startups und kleinere Mittelständler stark, berichtete der ILB-Vorstandschef Tillmann Stenger. „Insbesondere Startups berichten über momentan äußerst zurückhaltende Investoren.“

18.14 Uhr: Hertha-Stürmer Piatek muss in Quarantäne - Kein Einsatz im Pokal

Hertha BSC muss im DFB-Pokalspiel bei Eintracht Braunschweig ohne seinen Stürmer Krzysztof Piatek auskommen. Wie Trainer Bruno Labbadia am Montag nach dem Training des Berliner Fußball-Bundesligisten mitteilte, muss sich der 25 Jahre alte Pole nach der Rückkehr vom Länderspiel in Bosnien-Herzegowina am Dienstag in eine fünftägige Quarantäne begeben. Diese Entscheidung habe das zuständige Berliner Gesundheitsamt wegen der Corona-Lage in Bosnien-Herzegowina getroffen. Ein Einsatz am Freitag ist somit nicht möglich.

„Das ist schade, wie das gelaufen ist, vor allem sind wir die Leidtragenden. Für uns ist es ärgerlich und für den Spieler bitter“, sagte Labbadia. Piatek war entgegen der Absprachen von Hertha BSC mit dem polnischen Fußball-Verband doch in das Corona-Risikogebiet Bosnien-Herzegowina gereist.

17.39 Uhr: Nur ein Viertel so viele Flugpassagiere wie üblich in Berlin

Wenige Wochen vor der geplanten Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER ist Berlin noch weit von früheren Passagierzahlen entfernt. In Tegel und Schönefeld gab es im August nur gut ein Viertel so viele Passagiere wie vor einem Jahr, wie der Flughafenbetreiber am Montag mitteilte.

Eine Rückkehr zu alten Zeiten scheint vorerst nicht in Sicht: Zwar laufe der Betrieb auch unter Corona-Bedingungen stabil, sagte Geschäftsführer Engelbert Lütke Daldrup. „Allerdings beobachten wir mit Sorge, dass immer mehr Länder zu Risikogebieten erklärt werden oder dass andere Länder Deutschland zum Risikogebiet erklären.“

Konkret wurden im August 828.728 Fluggäste gezählt, davon 535.058 in Tegel. An beiden Flughäfen zusammen gab es 9619 Starts und Landungen. Das entspricht gut 38 Prozent des Vorjahreswertes. Im vergangenen Jahr hatten 35,6 Millionen Passagiere die Flughäfen Tegel und Schönefeld genutzt. Das war ein Rekordwert. Der neue Flughafen soll am 31. Oktober ans Netz gehen.

17.32 Uhr: Gaststättengewerbe zieht Zwischenbilanz in Corona-Krise

Die Corona-Krise hat das Hotel- und Gaststättengewerbe besonders hart getroffen. Monatelang waren Kneipen dicht und Hotels leer. Noch immer hat sich der Betrieb nicht normalisiert - auch, weil viele Touristen fehlen. Am Dienstag (11.00 Uhr) will der Hotel- und Gaststättenverband Dehoga eine Zwischenbilanz ziehen - rund sechs Monate, nachdem die Pandemie in Deutschland angekommen ist. Besonders dramatisch ist die Lage dem Verband zufolge in der Stadt- und Tagungshotellerie sowie bei den Eventcaterern, Diskotheken und Clubs.

Hauptgeschäftsführerin Ingrid Hartges und Präsident Guido Zöllick wollen über die aktuelle Lage informieren und eine Einschätzung geben über die weiteren Aussichten der Branche. Jüngst hatte der Berliner Dehoga-Landesverband die Debatte um Heizpilze in Gastro-Außenbereichen mit der Forderung angefacht, diese im Herbst trotz ihrer Umweltschädlichkeit aufstellen zu dürfen, um Gäste draußen länger bewirten zu können.

16.58 Uhr: Minister Steinbach lobt Erlebnisbad Tropical Islands in Corona-Zeit

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat der Urlaubswelt Tropical Islands in Krausnick (Dahme-Spreewald) verantwortungsvolles Handeln in der Corona-Pandemie bescheinigt. Seit der Wiedereröffnung nach dem Lockdown nehme die Geschäftsführung ihre Verantwortung ernst und fahre bewusst „mit halber Kraft“, um die Besucherzahlen zu regulieren, sagte der SPD-Politiker am Montag bei der Einweihung von weiteren neuen Ferienhäusern. Als größter touristischer Arbeitgeber im Land habe das Freizeitresort den Beschäftigten gegenüber äußerst verantwortlich gehandelt und das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufgestockt, lobte Steinbach.

Tropical Islands hat zu den bestehenden 119 Ferienhäusern und dem Campingplatz weitere 135 Ferienhäuser errichtet. Als einer der ersten Corona-Fälle in Brandenburg war Anfang März ein Bade- und Urlaubsgast aus Nordrhein-Westfalen, der sich im Tropical Islands aufhielt, nach seiner Rückkehr positiv auf das Corona-Virus getestet worden. Daraufhin wurden alle 104 betroffenen Mitarbeiter des Erlebnisbads auf das Virus getestet. Mitte Juni öffnete die Urlaubswelt wieder für Besucher.

16.38 Uhr: Pop-up-Radwege von Gericht gekippt - Senat zieht in nächste Instanz

Der Berliner Senat will eine erste Gerichtsentscheidung gegen die sogenannten Pop-up-Radwege nicht ohne Widerspruch hinnehmen. Die Senatsverkehrsverwaltung kündigte eine Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht an. Gleichzeitig werde man eine sogenannte aufschiebende Wirkung beantragen, so die Senatsverwaltung am Montag. Dass heißt, dass die Umsetzung der aktuellen Entscheidung nicht sofort erfolgen muss und die Radwege nicht zügig abgebaut werden müssten.

Das Verwaltungsgericht hatte „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwege“ festgestellt und ihren Abbau angeordnet. Zur Begründung hieß es, Radwege dürften nur dort gebaut werden, wo es konkrete Hinweise auf Gefahren im Verkehr gebe und die Anordnung zwingend notwendig sei. Eine solche Gefahrenlage habe die Senatsverwaltung nicht dargelegt. Auch könne der Senat nicht die Corona-Pandemie zum Anlass nehmen, da sie nichts mit der Verkehrslage zu tun habe.

16.23 Uhr: Bund zahlt Kliniken 330 Millionen Euro für leere Betten

Berlins Krankenhäuser haben bisher von der Bundesregierung 330 Millionen Euro erhalten, um die in der Corona-Pandemie entgangenen Erlöse zu kompensieren. Dennoch hätten gerade große Häuser bei der Maximalversorgung immer noch Einbußen zu erleiden, weil sie einen Großteil ihrer Betten für die Versorgung von Covid-19-Patienten freihalten mussten. Das wurde am Montag im Gesundheitsausschuss deutlich.

Johannes Dankert vom Vivantes-Konzern sagte, die Ausgleichszahlungen kompensierten den Erlösrückgang nicht. „Wir haben für 2020 30 Millionen Euro Corona-bedingte Effekte prognostiziert.“ Die Universitätsklinik Charité, über die der Gesundheitsausschuss nicht spricht, weil es sich um eine Wissenschaftseinrichtung handelt, erwartet sogar ein Defizit von 70 Millionen Euro.

16.02 Uhr: 28 Schüler derzeit mit Corona infiziert

Nur 28 Schüler sind berlinweit offiziell mit Corona infiziert (Stand Freitag, der 4. September). Das ergibt sich aus dem wöchentlichen Bericht, den die Senatsverwaltung für Bildung herausgibt. Demnach sind 70 Lerngruppen aktuell ganz oder teilweise in Quarantäne, weil dort mindestens eine Person positiv getestet wurde, insgesamt 25 Schulen sind in Berlin im weitesten Sinne von Corona betroffen. Anders als in den beiden Wochen zuvor, wurde diesmal nicht aufgeschlüsselt wie viele Lehrkräfte und Schulpersonal positiv auf Corona getestet wurden. Das sei momentan aus „datenschutzrechtlichen Gründen“ nicht möglich, soll sich aber nächste Woche ändern.

Die meisten Lerngruppen sind in Mitte und in Reinickendorf betroffen, jeweils elf, dicht gefolgt von Marzahn-Hellersdorf mit zehn und Tempelhof-Schöneberg mit acht Lerngruppen. Als einzigen Bezirk hat momentan Lichtenberg keinen Fall. Die meisten Schüler mit einem positiven Testergebnis befinden sich in Spandau, dort waren es fünf Schüler. In Spandau sind drei Schulen betroffen und sieben Lerngruppen ganz oder teilweise in Quarantäne. Dazu kommen noch fünf berufliche Schulen, an denen fünf Schüler bislang positiv getestet wurden. 14 Lerngruppen an Berufsschulen sind geschlossen. Die deutliche höhere Anzahl der betroffenen Lerngruppen spricht dafür, dass dort auch Lehrpersonal mit Corona infiziert ist.

15.57 Uhr: Wohnmobilpark in Tegel - 30.000 Euro Schulden

Seit 15 Jahren vermietet Helge Duijkers Stellplätze für Wohnmobile und Caravane am Waidmannsluster Damm in Tegel. Mit dem Idyll für Camper aus ganz Europa könnte es allerdings schon Ende Oktober vorbei sein. Aufgrund der Corona-Pandemie verdient Duijkers mit dem Stellplatz derzeit kaum Geld, die Schulden haben sich mittlerweile auf 30.000 Euro angehäuft. „Die, die einen Platz buchen, sind in erster Linie wegen einer der Demonstrationen da. Urlauber aus Italien beispielsweise hatten wir seit März keine“, sagt Duijkers. Aber auch die Gesundheit macht dem Mieter Probleme.

Platzwart und Geschäftspartner Jörn Howanietz möchte den Wohnmobilpark weiterführen. Ob Howanietz aber der Nachmieter wird, steht noch nicht fest. Derzeit befinde man sich in Vertragsverhandlungen, heißt es aus dem Bezirksamt. Auch wenn die Beteiligten nun an einem Tisch sitzen und über die Weiterführung des Wohnmobilparks am Waidmannsluster Damm sprechen, so sind die Tage mit Blick in die Zukunft gezählt. Wo dieser Tage Wohnmobile stehen, sollen einmal Kinder und Jugendliche lernen – der Standort ist für eine Schule vorgesehen.

15.28 Uhr: Corona behindert die Bauarbeiten am Steglitzer Kreisel

Die Corona-Krise lässt den Kran auf der Baustelle des Steglitzer Kreisels so gut wie stillstehen. Das wird mit Sorge aus dem Umfeld beobachtet. Besonders beunruhigt ist aber ein Käufer einer Wohnung. „Es ist unzutreffend, dass die Bauaktivitäten eingestellt wurden“, sagte nun ein Sprecher der Conus Real Estate AG. Richtig sei, dass die Erwerber eine Behinderungsanzeige aufgrund der Covid-19-Pandemie bekommen hätten, in der mitgeteilt wurde, dass die am Bau beteiligten Unternehmen nur eingeschränkt ihren Tätigkeiten nachgehen könnten. Die behördlichen Einschränkungen seien zwar zwischenzeitlich vereinzelt gelockert worden, dennoch sei der Projektfortgang noch immer durch fortbestehende Einschränkungen behindert.

14.32 Uhr: Berlin Art Week beginnt am Mittwoch

Mit Ausstellungen in Galerien, Museen und dem Technoclub Berghain will die Berlin Art Week von Mittwoch bis Sonntag (9. bis 13. September) die Besucher erreichen. Sie wollten zeigen, dass die Stadt auch als Kunstproduktionsstandort „unfassbar spannend“ sei, sagte Kultursenator Klaus Lederer (Linke) am Montag. Wegen der Pandemie gelten besondere Vorschriften, um eine Ausbreitung des neuartigen Coronavirus zu verhindern. Besucher müssen zum Beispiel Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch digitale Projekte sind geplant.

Nach Meinung Lederers haben der „tendenzielle Abgesang auf Berlin“ zu Jahresanfang und die Pandemie dazu geführt, dass die Akteure enger zusammengerückt seien. Im wohl bekanntesten Club Berlins, dem Berghain, zeigt diesmal die Boros Foundation Werke von mehr als 100 zeitgenössischen Künstlerinnen und Künstlern. Das Kindl Kunstzentrum - eine umgebaute Brauerei - stellt die in Südafrika geborene Künstlerin Lerato Shadi aus. Etwa ihre übergroße Signatur in Leuchtschrift. Eine Klanginstallation von Nik Nowak soll an den Lautsprecherkrieg zwischen Ost- und West-Berlin erinnern.

13.51 Uhr: Nach Waldbühnen-Konzerten sieht Veranstalter wirtschaftlich kein Zukunftsmodell

Nach vier Konzerten von Roland Kaiser, Sido und Helge Schneider auf der Berliner Waldbühne mit insgesamt 18.000 Zuschauern hat der Veranstalter Dieter Semmelmann ein kritisches Fazit gezogen. Die Konzerte seien ein Zeichen der Hoffnung, mit den aktuellen Einschränkungen wirtschaftlich aber kein Zukunftsmodell, erklärte Semmelmann am Montag in Berlin. „Wir brauchen dringender denn je eine Perspektive - für einen sinnvollen Neustart und substanzielle finanzielle Unterstützung.“

Von Donnerstag bis Sonntag hatte Roland Kaiser zweimal auf der Waldbühne gesungen, je einmal traten Sido und Helge Schneider auf. Bis Oktober folgen noch Wincent Weiss, „Die Schlagernacht des Jahres“ und Peter Maffay im Zuge der Konzertreihe. Die Waldbühne hat an sich für mehr als 22.000 Menschen Platz, wegen der Corona-Einschränkungen waren die Konzerte nun auf höchstens 5000 Zuschauer begrenzt.

12.54 Uhr: Vermeiden von Erkrankungen laut Kalayci Hauptziel

Trotz der Leistungsfähigkeit der Berliner Krankenhäuser sieht Berlins Gesundheitssenatorin es als Hauptziel an, Covid-19-Fälle zu vermeiden. Es gelte, jede einzelne Erkrankung - auch bei jungen Menschen - zu vermeiden, sagte die SPD-Politikerin Dilek Kalayci am Montag im Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Dass man freie Kapazitäten in den Krankenhäusern und auf den Intensivstationen habe, bedeute nicht, dass das Ziel sei, diese voll zu bekommen. Die Krankenhauslandschaft sei allerdings für den möglichen Fall einer zweiten Welle sehr gut aufgestellt.

12.11 Uhr: Kalayci stellt Krankenhäusern Millionenhilfe vom Land in Aussicht

Gesundheitssenatorin Dilek Kalayci hat den Berliner Krankenhäusern zusätzliche Landesmittel in Millionenhöhe in Aussicht gestellt. Sie setze sich dafür ein, dass das Land Berlin die Co-Finanzierung übernehmen solle, wenn die Kliniken im Rahmen des Krankenhauszukunftsgesetzes eine weitere Finanzspritze bekommen, sagte Kalayci (SPD) am Montag vor dem Gesundheitsausschuss des Abgeordnetenhauses. Wie Marc Schreiner, Geschäftsführer der Berliner Krankenhaus-Gesellschaft, erläuterte, geht es dabei bundesweit um drei Milliarden Euro, von denen 150 Millionen für Berlin gedacht seien.

11.55 Uhr: Zahl der neuen Corona-Infektionen in Brandenburg sinkt auf einen Fall

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist innerhalb eines Tages auf einen bestätigten Fall gesunken. Wie das Gesundheitsministerium am Montag berichtete, wurde eine neue Infektion aus dem Landkreis Dahme-Spreewald gemeldet. Von Sonnabend zu Sonntag waren es noch sechs bestätigte neue Fälle im Land. Von Freitag zu Sonnabend wurden 19 neue Infektionen erfasst.

Damit haben sich seit März in Brandenburg 3961 Menschen mit dem Corona-Virus infiziert. Ein Mensch wird derzeit im Krankenhaus behandelt. Die Zahl derjenigen, die bislang im Zusammenhang mit der durch das Virus ausgelösten Krankheit Covid-19 starben, liegt weiterhin bei 173. 3644 Menschen gelten mittlerweile als genesen - 12 mehr als einen Tag zuvor. Die Zahl der aktuell Erkrankten liegt derzeit bei 144.

Die Landeshauptstadt Potsdam ist nach wie vor ein Corona-Schwerpunkt mit 708 Infektionen. An zweiter Stelle folgt der Landkreis Potsdam-Mittelmark mit 622 Fällen. Die wenigsten Infektionen wurden aus der kreisfreien Stadt Cottbus mit 45 und dem Landkreis Prignitz mit 47 Fällen gemeldet.

11.50 Uhr: Wir starten unser neues Newsblog. Alle bisherigen Entwicklungen zur Corona-Pandemie in Berlin und Brandenburg lesen Sie in unserem vorangegangenen Newsblog.

