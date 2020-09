Verwaltungsgericht kippt Pop-up-Radwege in Berlin

Berlin. Acht in Berlin errichtete Pop-up-Radwege müssen wieder abgebaut werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Es bestünden „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwegeinrichtungen“, teilte das Verwaltungsgericht in einer Mitteilung am Montag mit.

Zwar könne die Senatsverwaltung befristete Radwege einrichten, ohne dass es einer straßenrechtlichen Teileinziehung bedürfe. Unbedenklich sei ebenso, dass der Radfahrstreifen auf der zuvor durch den Autoverkehr genutzten Fahrbahn liege und die Radwege nur befristet eingerichtet seien. Allerdings dürften Radwege nur dort angeordnet werden, wo Verkehrssicherheit, Verkehrsbelastung und/oder der Verkehrsablauf ganz konkret auf eine Gefahrenlage hinwiesen und die Anordnung damit zwingend erforderlich sei.

Pop-up-Radwege in Berlin: Verkehrsveraltung hat laut Gericht keine Gefahrenlage dargelegt

Eine solche Gefahrenlage habe die Senatsverkehrsverwaltung nicht dargelegt, sondern sie sei „fälschlich davon ausgegangen, sie müsse eine Gefahrenlage nicht begründen“. Tatsachen, die auf eine konkrete Gefahr für den Radverkehr auf den betroffenen Straßenabschnitten hindeuteten, ließen sich der Begründung zur Anordnung nicht entnehmen, so das Verwaltungsgericht.

Die weitere Begründung der Senatsverwaltung bleibe ohne konkrete Belege und gehe über allgemeine, an einer Vielzahl von Straßenzügen gültigen Situationsbeschreibungen nicht hinaus, heißt es in der Mitteilung des Gerichts. Gegen den Beschluss kann Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg eingelegt werden.

Die Pressemitteilung des Berliner Verwaltungsgerichts zum Eilverfahren in Sachen Pop-up-Radwege lesen Sie hier.

