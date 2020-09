Pop-up-Radwege in Berlin: Gericht kippt temporäre Radfahrstreifen

Berlin. Acht in Berlin errichtete Pop-up-Radwege müssen wieder entfernt werden. Das hat das Berliner Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entschieden. Es bestünden „ernstliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Radwegeinrichtungen“, teilte das Verwaltungsgericht in einer Mitteilung am Montag mit. Alle Verkehrszeichen und Fahrbahnmarkierungen müssen demnach entfernt werden. Geklagt hatten Mitte Juni die Berliner AfD-Abgeordneten Frank Scholtysek und Fraktionsvize Marc Vallendar.

Zwar könne die Senatsverwaltung befristete Radwege einrichten, ohne dass es einer straßenrechtlichen Teileinziehung bedürfe. Unbedenklich sei ebenso, dass der Radfahrstreifen auf der zuvor durch den Autoverkehr genutzten Fahrbahn liege und die Radwege nur befristet eingerichtet seien. Allerdings dürften Radwege nur dort angeordnet werden, wo Verkehrssicherheit, Verkehrsbelastung oder der Verkehrsablauf ganz konkret auf eine Gefahrenlage hinwiesen und die Anordnung damit zwingend erforderlich sei.

Pop-up-Radwege in Berlin: Verkehrsverwaltung hat laut Gericht keine Gefahrenlage dargelegt

Eine solche Gefahrenlage habe die Senatsverkehrsverwaltung nicht dargelegt, sondern sei „fälschlich davon ausgegangen, er müsse eine Gefahrenlage nicht begründen“. Tatsachen, die auf eine konkrete Gefahr für den Radverkehr auf den betroffenen Straßenabschnitten hindeuteten, ließen sich der Begründung zur Anordnung nicht entnehmen, entschied das Verwaltungsgericht.

Die weitere Begründung der Senatsverwaltung bleibe ohne konkrete Belege und gehe über allgemeine, an einer Vielzahl von Straßenzügen gültige Situationsbeschreibungen nicht hinaus, heißt es in der Mitteilung des Gerichts.

Bei den acht betroffenen Pop-up-Radwegen handelt es sich um folgende Strecken:

Gitschiner Straße/Skalitzer Straße zwischen Halleschem Tor und Kottbusser Straße

zwischen Halleschem Tor und Kottbusser Straße Hallesches Ufer zwischen Halleschem Tor und Köthener Straße

zwischen Halleschem Tor und Köthener Straße Kottbusser Damm/Kottbusser Straße zwischen Kottbusser Tor und Hermannplatz

zwischen Kottbusser Tor und Hermannplatz Lichtenberger Straße zwischen Holzmarktstraße und Straußberger Platz

zwischen Holzmarktstraße und Straußberger Platz Petersburger Straße zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee

zwischen Bersarinplatz und Landsberger Allee Tempelhofer Ufer zwischen Schöneberger Straße und Halleschem Tor

zwischen Schöneberger Straße und Halleschem Tor Schöneberger Ufer zwischen Potsdamer Brücke und Köthener Straße

zwischen Potsdamer Brücke und Köthener Straße Kantstraße und Neue Kantstraße zwischen Messedamm und Budapester Straße

Zwar gibt es weitere provisorisch installierte Radwege in Berlin. Da sie in der Beschwerde nicht genannt wurden, betrifft sie das Urteil jedoch nicht.

Das Urteil des Verwaltungsgerichts entspricht damit grundsätzlich den Ergebnissen eines Rechtsgutachtens des Wissenschaftlichen Parlamentsdiensts des Berliner Abgeordnetenhauses im Auftrag der FDP-Fraktion. Auch dieses war zu dem Schluss gekommen, dass für die Rechtmäßigkeit der Pop-up-Radwege entscheidend sei, ob deren Anordnung mit der konkreten verkehrlichen Lage vor Ort begründet wurde.

Fraglich ist, was mit den gelb markierten Radwegen auf Berlins Straßen nun geschieht. Gegen den Beschluss kann die Senatsverkehrsverwaltung Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht Berlin-Brandenburg einlegen. Dies alleine würde die angeordnete Entfernung der Pop-up-Radwege allerdings nicht aussetzen, teile ein Sprecher des Verwaltungsgerichts mit. Dafür sei ein zusätzlicher Antrag nötig. Zugleich könnten zügig nachgelieferte, detaillierte Begründungen auch verhindern, dass die Pop-up-Radwege vorläufig weg müssen. Es sei „nicht ausgeschlossen, dass der Senat nicht noch nachbessern kann“, so der Sprecher. Sollte eine tragfähige Begründung allerdings zu lange auf sich warten lassen, müssten die provisorischen Radstreifen zunächst abgebaut werden.

„Dies ist ein Sieg der individuellen Mobilität gegen den Autohass“, sagte AfD-Politiker Scholtysek nach der Gerichtsentscheidung. Die Berliner dürften sich mit einer Gängelung weniger nun wieder etwas freier bewegen.

Berliner CDU: "Pop-up-Fiasko von Grünen-Senatorin Günther"

„Jetzt wurde gerichtlich bestätigt, was die Koalition seit Monaten trotz unserer Kritik und eines Gutachtens des Wissenschaftlichen Dienstes nicht wahrhaben wollte“, erklärte der FDP-Fraktionsvorsitzende Sebastian Czaja. Die Pop-Up-Radwege seien nicht Teil einer Verkehrspolitik, die sich an den Bedürfnissen der Menschen orientiere, sondern „eine Trotzanordnung“. Der Senat müsse nun jeden einzelnen Radweg noch einmal prüfen. „Nur wenn dieser wirklich zur Verbesserung des Verkehrsflusses und zur Beseitigung von Gefahrenlagen beiträgt, darf der Radweg verstetigt werden, ansonsten sind diese unmittelbar zu beseitigen“, forderte der FDP-Politiker.

Das Urteil sei „ein Fiasko“ für Verkehrssenatorin Günther, befand CDU-Verkehrspolitiker Oliver Friederici. Es bleibe ein Irrweg, nur auf Rad-Lobbyisten zu hören und dabei die Interessen von Anwohnern und anderen Verkehrsteilnehmern zu ignorieren. „Frau Günther bleibt in der Pflicht, endlich tragbare Lösungen für den wachsenden Radverkehr vorzulegen, die abgestimmt sind und einer juristischen Überprüfung standhalten“, sagte Friederici.

Die Pressemitteilung des Berliner Verwaltungsgerichts zum Eilverfahren in Sachen Pop-up-Radwege lesen Sie hier.

Wie sich der Radverkehr entlang der Pop-up-Radwege verändert hat

