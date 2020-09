Brände Brand in Wohnhaus in Weißensee: Ein Toter

Berlin. Bei einem Feuer in einem mehrgeschossigen Wohngebäude in Berlin-Weißensee ist ein 27-Jähriger ums Leben gekommen. Die Feuerwehr fand ihn am Sonntagmorgen leblos im Treppenhaus und versuchte erfolglos, ihn wiederzubeleben, wie die Polizei mitteilte. In der Roelckestraße war in der 2. Etage eines viergeschossigen Hauses in einer Wohnung ein Feuer ausgebrochen. 24 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Die Brandursache war zunächst unklar. Ein Brandkommissariat ermittelt.