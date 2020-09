Auto Auto brennt in Friedrichsfelde: Verdacht auf Brandstiftung

Berlin. In Berlin-Friedrichsfelde hat ein Auto gebrannt. Von den Flammen wurden zwei weitere Autos sowie ein Lichtmast beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen des Verdachts der Brandstiftung. Zeugen hatten am frühen Sonntagmorgen die Feuerwehr alarmiert, nachdem sie das brennende Fahrzeug gesehen hatten, wie die Polizei mitteilte. In der Hauptstadt werden nachts immer wieder Fahrzeuge durch Brände zerstört oder beschädigt. Häufig handelt es sich dabei um Brandstiftungen.