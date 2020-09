Füchse Berlin retten Remis beim Testspiel in Leipzig

Berlin. Handball-Bundesligist Füchse Berlin bleibt in der Saisonvorbereitung weiter ungeschlagen. Im fünften Testspiel erkämpften sich die ersatzgeschwächten Berliner beim Ligakonkurrenten SC DHfK Leipzig ein 32:32 (16:18)-Remis. Bester Berliner Werfer war Marko Koljar mit acht Treffern. Nur einen Tag zuvor gab es einen 38:23-Erfolg beim Zweitligisten HC Elbflorenz Dresden.

Die Füchse offenbarten aber erneut Probleme im Rückzugsverhalten, kassierten zu oft zu schnell die Gegentore. Fast die gesamte Partie lief der Hauptstadt-Club einem Rückstand hinterher. Erst in der Schlussphase konnten sie sich steigern und holten am Ende zumindest noch ein Remis.

Die Füchse mussten verletzungsbedingt auf ein Sextett verzichten. Mattias Zachrisson, Fabian Wiede, Milos Vujovic, Simon Ernst, Frederik Simak und Stammkeeper Dejan Milosavljev standen allesamt Trainer Jaron Siewert nicht zur Verfügung. Den serbischen Torhüter ersetzte der erst 17-jährige Lasse Ludwig. Zudem schied Kapitän Paul Drux mit einer Verletzung in der ersten Hälfte aus.

Einen letzten Test bestreiten die Berliner am nächsten Samstag in der Max-Schmeling-Halle gegen den deutschen Meister THW Kiel. Das erste Pflichtspiel steht dann Ende September in der zweiten Qualifikationsrunde der European League - dem ehemaligen EHF-Pokal - an.