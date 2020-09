6:9 gegen Waspo: Spandau verliert auch zweites Finale

Berlin. Die Wasserfreunde Spandau 04 müssen um die Titelverteidigung in der Wasserball-Bundesliga bangen. Drei Tage nach der 8:10-Auftaktniederlage bei Waspo Hannover verlor der Rekordchampion auch das zweite Match der Serie im Best of Five gegen den ewigen Rivalen am Samstagnachmittag in der Schwimmhalle Schöneberg mit 6:9 (1:3, 3:2, 0:2, 2:2). Damit steht das Team um Kapitän Marko Stamm im dritten Spiel am Sonntag in Berlin (14.00 Uhr) unter Siegdruck, um nicht schon nach drei Niederlagen den Titel den Hannoveranern zu überlassen.

Spandau lief bereits nach dem 1:3 im Auftaktviertel einem Rückstand hinterher und geriet nach der Halbzeit durch ein 4:7 vorentscheidend auf die Verliererbahn. Marko Stamm wurde in dem sehr emotional geführten Spiel bereits im ersten Viertel vom Spiel ebenso ausgeschlossen wie der Ex-Berliner Tobias Preuss.

Wie bereits in der ersten Begegnung in Hannover konnte Spandau auch in eigener Halle aus den insgesamt acht Überzahlsituationen kein Tor erzielen. Für 04 traf allein Denis Strelezkij zweimal, für Hannover waren Ivan Nagaev, Fynn Schütze und Julian Real doppelt erfolgreich.