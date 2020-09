Coronavirus in Berlin: Bei Erkältung in Kita und Schule - oder nicht?

Corona in Berlin Darf das Kind mit Husten und Schnupfen noch in die Schule?

Der Herbst beginnt – und damit die nassen, kühlen Tage. Schnupfenwetter. Was auch in früheren Jahren nicht schön war, aber irgendwie doch normal, wird plötzlich bedrohlich: hustende und schnupfende Kinder. Auf die Frage der Abgeordneten Cornelia Seibild (CDU), die sich bei der Senatsverwaltung für Bildung erkundigte, wie man mit Schülern umgehen solle, bei denen sich „Zeichen von Erkältungssymptomen“ zeigten, heißt es: „Schüler, bei denen Symptome einer Atemwegserkrankung oder sonstige mit Covid-19 zu vereinbarende Symptome wahrgenommen werden, verbleiben zunächst in einem geschützten Raum in der Schule.“