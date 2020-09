Auto stößt mit Radfahrer zusammen: Radler schwer verletzt

Berlin. Ein Radfahrer ist in der Nacht zu Freitag in Wilmersdorf mit einem Auto zusammengestoßen und lebensgefährlich am Kopf verletzt worden. Der 70-Jährige stürzte durch den Zusammenprall zu Boden und wurde im Krankenhaus notoperiert, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei überquerte er an der Kreuzung Wexstraße/Prinzregentenstraße die Straße und wurde dort von einem in Richtung der Autobahn fahrenden Wagen erfasst. Der 21-jährige Fahrer und seine Beifahrer blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.

( dpa )