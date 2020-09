Berlin. Eine Autofahrerin hat in Berlin-Buch eine Zehnjährige mit ihrem Wagen erfasst, die dabei schwer verletzt worden ist. Das Mädchen überquerte am Donnerstag die Straße Alt-Buch mit einer Freundin, wo sie angefahren wurde. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Das Kind kam mit einer Beinverletzung in ein Krankenhaus. Die 41-jährige Autofahrerin und das zweite Kind blieben unverletzt. Die Polizei ermittelt nun, wie es zu dem Unfall kam.

( dpa )