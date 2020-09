Mordprozess: Angeklagter bestreitet Mord

Frankfurt (Oder). Im Prozess um den gewaltsamen Tod einer Rentnerin aus Erkner hat der Angeklagte bestritten, die Frau getötet zu haben. Er habe keinen Grund dazu gehabt, die 72-Jährige zu ermorden. Zur Frage, wie seine DNA-Spuren an den Tatort gekommen seien, sagte der 25-Jährige: "Das kann ich mir nicht erklären". Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die 72-Jährige im Juni 2015 in ihrer Wohnung mit einem Messer getötet zu haben und mit ihrer Geldbörse geflohen zu sein. Er ist angeklagt wegen heimtückischen Mordes aus Habgier und wegen Raubes. Am Freitag sollten drei Polizisten als Zeugen vernommen werden.

( dpa )