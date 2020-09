Turbine Potsdam zum Saisonstart ohne Uebach

Potsdam. Kurz vor dem Saisonstart in der Fußball-Bundesliga der Frauen muss Turbine Potsdam auf Lena Uebach verzichten. Wie der frühere deutsche Meister am Donnerstag mitteilte, brach bei der 20-Jährigen im Trainingslager in Österreich eine alte Verletzung im linken Knie wieder auf. Der Neuzugang von Bayer Leverkusen wurde bereits operiert und fällt laut Mitteilung "noch einige Zeit aus".

"Es ist natürlich unglücklich, wenn bei neuen Spielerinnen Verletzungen wieder aufbrechen, die vielleicht in der Vergangenheit nicht entsprechend behandelt wurden", sagte Co-Trainer Dirk Heinrichs: "Wir hoffen, dass der Heilungsprozess optimal verläuft." Am Sonntag (14.00 Uhr) beginnt für Turbine mit dem Heimspiel gegen die TSG 1899 Hoffenheim die neue Spielzeit.