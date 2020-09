Gewerkschaft GEW: Berlins Hochschulen brauchen mehr Geld

Berlin. Um die Folgen der Corona-Krise abzufedern, brauchen Berlins Hochschulen nach Überzeugung der Bildungsgewerkschaft GEW mehr Geld. Notwendig sei ein Sonderprogramm des Landes für zwei Jahre. "Senat und Hochschulen haben sich vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie entschlossen, das Wintersemester 2020/21 als Hybrid-Semester durchzuführen", erläuterte der Berliner GEW-Landesvorsitzende Tom Erdmann am Mittwoch. Zusätzliches Geld sei dringend erforderlich, um die Hochschulen etwa bei der Umstellung auf kleinere Gruppen und beim Wechsel zwischen Präsenz- und Digitallehre durch zusätzliche studentische Beschäftigte und Lehrbeauftragte zu unterstützen.

Außerdem hat Erdmann in einem Brief an Wissenschaftsstaatssekretär Steffen Krach angemahnt, die vereinbarte Verlängerung befristeter Arbeitsverhältnisse von wissenschaftlichem Personal einzuhalten. Die GEW Berlin hat von Senat und Hochschulen gefordert, genaue Rechenschaft darüber abzulegen.

Staatssekretär Krach teilte zu den Plänen für das Hybrid-Semester mit, es sei allen klar, dass normale Bedingungen noch weit entfernt seien. "Zum Sommersemester 2020 haben wir bereits kurzfristig zusätzlich 10 Millionen Euro für digitale Lehr- und Prüfungsformate bereitgestellt, und mit dem Studierendenwerk haben wir einen Fonds für fehlende technische Ausstattung für Studierende ins Leben gerufen."

Mit den Hochschulen seien Lösungen gefunden worden, möglichst viele Prüfungen zu ermöglichen. "Im Senat haben wir Änderungen am Berliner Hochschulgesetz beschlossen, mit der die individuelle Regelstudienzeit um ein Semester verlängert und die Durchführung digitaler Prüfungen künftig zugelassen wird."

Krach sicherte auch für das kommende Wintersemester Unterstützung zu - ohne zusätzliche Mittel zu versprechen. "Natürlich wollen wir gewährleisten, dass allen Hochschulmitgliedern durch die besondere Situation so wenig Nachteile wie möglich entstehen", sagte er. "Bei Prüfungen hätte ich in diesem Semester grundsätzlich Sympathie für einen Freiversuch."