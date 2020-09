Wetter in Berlin: Es wird zunehmend herbstlich in Berlin und Brandenburg

Potsdam/Berlin. Ist der Herbst im Anmarsch? Viele Wolken und Temperaturen von zunächst nur noch selten über 20 Grad wecken in Berlin und Brandenburg herbstliche Gefühle. Abends wird es schon merklich früher dunkel und morgens später hell.

Aus meteorologischer Sicht ist der Herbst sogar schon da: Er fällt jedes Jahr auf den 1. September. Das liegt daran, dass die Wetter-Experten das Jahr in vier Teile aufgeteilt haben, sie dauern jeweils drei Monate. Der kalendarische bzw. astronomische Herbst beginnt in diesem Jahr hingegen erst am 22. September – um 15.30 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Dann ist die Nacht genauso lang wie der Tag.

Tatsächlich wird sich das Wetter in den nächsten Tagen laut Experten so anfühlen, als sei der Sommer schon vorbei. Die Temperatur-Höchstwerte liegen tagsüber laut Deutschem Wetterdienst (DWD) bei maximal 23 Grad. Kachelmannwetter prognostiziert für das Wochenende sogar nur maximale Temperaturen von 21 (Sonnabend) und 18 Grad (Sonntag). Auch Regen wird zeitweise erwartet. Am Mittwoch bleibt es allerdings in der Region Berlin/Brandenburg zunächst meist trocken, wenn auch stark bewölkt bis bedeckt, teilte der Deutsche Wetterdienst mit. Am Donnerstag bleibt es eher kühl, aber der Himmel zeigt sich wieder heiterer.

Die Wettervorhersage für Berlin und Brandenburg im Detail

Mittwoch: Es ist stark bewölkt bis bedeckt und örtliche Schauer. Nur im Süden Brandenburgs zunächst noch Wolkenlücken. Bis zum Mittag auch dort Bewölkungsverdichtung und allgemein steigende Schauerneigung. Ab dem Nachmittag mit geringer Wahrscheinlichkeit Gewitter, vor allem zwischen Prignitz und Fläming. Bei Gewittern oder wiederholten Schauern lokal eng begrenzt Starkregen bis 20 l/qm in wenigen Stunden nicht ausgeschlossen. Vielerorts aber auch längere trockene Abschnitte. Höchsttemperatur 17 bis 19 Grad. Schwacher Wind.

Donnerstag: Am Donnerstag heiter bis wolkig und trocken. Im Osten Brandenburgs anfangs noch stark bewölkt und ostwärts abziehender Regen. Im Nachmittagsverlauf von Sachsen-Anhalt her erneut Aufzug dichterer Wolkenfelder. Temperaturanstieg auf 21 bis 23 Grad. Schwacher Wind, von West auf Südwest drehend. In der Nacht zum Freitag von West nach Ost Wolkenverdichtung und nachfolgend gebietsweise Regen. Tiefsttemperatur 15 bis 12 Grad.

Freitag: Am Freitag wechselnd bis stark bewölkt mit örtlichen Schauern. Höchstwerte um 23 Grad. Schwacher bis mäßiger Südwestwind mit einzelnen frischen Böen. In der Nacht zum Sonnabend überwiegend stark bewölkt und zeitweise Regen. Tiefstwerte um 14 Grad. Anfangs schwacher Wind aus Süd bis Südwest, gegen Morgen teils mäßiger Westwind.

Sonnabend: Am Sonnabend Wechsel von Sonne und Wolken. Nach abgezogenem Regen geringe Schauerneigung. Höchstwerte zwischen 19 und 23 Grad. Mäßiger Wind um West. In der Nacht zum Sonntag wolkig und niederschlagsfrei. Abkühlung auf 11 bis 8 Grad. Schwacher Südwestwind.

Wetter in Berlin: Gibt es einen Altweibersommer?

Ob wir uns auf einen Altweitersommer freuen können, darauf wollen sich die Wetterexperten noch nicht festlegen. Laut Kachelmannwetter wird das Thermometer in den nächsten 14 Tagen aber auch noch einmal auf 27 Grad klettern bei einem Mix aus Sonne und Wolken.

Die derzeitigen Temperaturen entsprechen laut den Experten der Norm. Sie wecken aber insofern herbstliche Gefühle, weil der Hochsommer zuletzt, im August, voll aufdrehte. In tropischer Luft stiegen die Temperaturen über mehrere Tage hinweg auf 30 Grad Celsius und mehr. Davor zeigte sich der Sommer 2020 oft wechselhaft, so der DWD. Unter dem Strich war er bei ausgeglichener Sonnenscheindauer zu warm und etwas zu trocken, erklärt er nach ersten Auswertungen der Ergebnisse seiner rund 2000 Messstationen.

Berlin im Sommer 2020: Hier war es am wärmsten, trockensten und sonnigsten

Berlin präsentierte sich im Sommer 2020 mit einer Temperatur von 20,0 °C, einer Niederschlagssumme von 135 l/m² und einer Sonnenscheindauer von gut 710 Stunden als die wärmste, trockenste und sonnigste Region Deutschlands. Brandenburg war mit 19,3 °C das zweitwärmste Bundesland. Hier wurden 155 l/m² Regen und gut 695 Sonnenstunden aufgezeichnet.

