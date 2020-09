Initiative für besseren Umgang mit Stadtgrün gestartet

Im Innenhof ihrer Verwaltung am Köllnischen Park stellt Umweltsenatorin Regine Günther die Kampagne „Zusammen sind wir Park“ vor.

Berlin. Vor 150 Jahren beschloss die Berliner Stadtverordnetenversammlung die Einrichtung einer Gartenbauverwaltung – seitdem gehört die Pflege des Berliner Stadtgrüns zur kommunalen Daseinsvorsorge. „An diesen Meilenstein wollen wir anknüpfen, denn die Herausforderungen sind heute nicht kleiner als vor 150 Jahren“, betont Berlins Umweltsenatorin Regine Günther (Grüne). Heute gelte es, die rund 2500 Grünanlagen der Stadt so zu entwickeln und zu schützen, dass der Klimawandel, aber auch der teils rabiate Umgang der Parknutzer ihnen nicht den Garaus machen. Mit der am Mittwoch startenden Imagekampagne „Zusammen sind wir Park“ will die Senatorin deshalb „mehr Wertschätzung und Respekt“ für das bedrohte Stadtgrün erreichen.