Studie: Berlins Grüne sind die Besserverdienenden

Nina Stahr und Werner Graf von den Grünen haben am Dienstag die Ergebnisse der Diversity-Umfrage vorgestellt.

Berlins Grüne wollen Vielfalt widerspiegeln – doch in den eigenen Reihen hapert es, wie die Diversity-Umfrage der Partei zeigt.

Berlin. Alle Berliner Parteien müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, dass sie die Vielfalt der Berliner Bevölkerung in ihren eigenen Reihen nicht ausreichend widerspiegeln. Das gilt auch für die Grünen, wie eine eigens entwickelte „Diversity-Umfrage“ unter allen Funktionsträgern der Partei in Berlin jetzt ergeben hat. Am Dienstag stellten die beiden Landesvorsitzenden Nina Stahr und Werner Graf die Ergebnisse vor.