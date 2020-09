Demonstrationen Woidke: Reichskriegsflaggen am Bundestag "unerträglich"

Der Krawall von Demonstranten, die am Samstag die Treppe des Reichtstags hochgestürmt sind, sorgt auch in Brandenburg für Diskussionen. Innenminister Stübgen lobt das Vorgehen von Polizisten aus Brandenburg, die in Berlin im Einsatz waren.