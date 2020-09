Drei Diskus-Weltmeister beim Istaf in Berlin dabei

Berlin. Beim Leichtathletik-Meeting Istaf kommt es am 13. September in Berlin zum Gipfeltreffen der Diskuswerfer. Wie die Veranstalter am Dienstag mitteilten, sind die Weltmeister Daniel Stahl (Schweden/2019), Andrius Gudzius (Lettland/2017) und Piotr Malachowski (Polen/2015) im Olympiastadion der Hauptstadt dabei. Chancen auf den Sieg hat auch die derzeitige Nummer zwei der Welt, der 26-jährige Kolumbianer Mauricio Ortega. Auch der slowenische U23-Weltrekordler Kristjan Ceh und der deutsche Meister Clemens Prüfer aus Potsdam treten im Kampf um den Sieg an.

Das Istaf ist eines der ersten größeren Sport-Events, bei dem trotz der Corona-Beschränkungen wieder Zuschauer vor Ort sein dürfen. Die Organisatoren planen dank eines detaillierten Schutz- und Hygienekonzepts mit rund 3500 Fans im Stadion.