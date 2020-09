Gedächtniskirche wird 125 Jahre alt

Berlin. Die Gedächtniskirche in Berlin feiert am Dienstag ihr 125-jähriges Bestehen. Das Wahrzeichen - offiziell Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche - sei ein Ort der Erinnerung und Mahnung an die Schrecken des Krieges, betonte der evangelische Bischof Christian Stäblein am Montag. Sie sei damit auch ein besonderer Ort für die Versöhnungs- und Erinnerungsarbeit. Das Jubiläum wird mit einer Festwoche mit Orgelmusik, Führungen, Vorträgen und Gottesdiensten gefeiert.

Die Kirche wurde von 1891 bis 1895 errichtet. Nach ihrer Zerstörung im Zweiten Weltkrieg wurde der Turm bewusst als Ruine belassen, ein moderner Bau des Architekten Egon Eiermann kam später dazu. 2016 war sie Schauplatz des Terroranschlags am Breitscheidplatz. Danach wurde Trauer- und Gedenkarbeit zu einer weiteren Aufgabe der Kirche.