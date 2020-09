„Allerletzter Aufruf Tegel“: Geschichten über den Flughafen

Evelyn und Julia (r.) Csabai sagen noch heute, dass sie keinen Ort so geliebt haben wie diesen Flughafen. Über ein Vierteljahrhundert war es ihr Arbeitsplatz. Im Buch beschreiben sie die Menschen, die ihn mit Leben gefüllt haben.

Die Schwestern Julia und Evelyn Csabai haben 27 Jahre am Flughafen Tegel gearbeitet und darüber ein Buch geschrieben.

Julia Csabai kann sich noch genau an Jaana J. erinnern. Das war eine finnische Ärztin, deren Mann gestorben war, und die im November 2008 in Tegel ankam. Sie trug einen eleganten schwarzen Rollkragenpullover, schwarze eng anliegende Hosen und einen Pelzmantel. Morgens zwischen fünf und sieben Uhr sah man sie in der Nähe des Restaurants „Red Baron“ mit Lockenwicklern.