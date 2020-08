Berliner SPD-Politikerin Ingrid Stahmer gestorben

Die langjährige Senatorin und ehemalige Spitzenkandidatin der SPD, Ingrid Stahmer, ist am Sonntag im Alter von 77 Jahren in Berlin gestorben, teilte Parlamentspräsident Ralf Wieland am Montag mit. „Der Tod von Ingrid Stahmer erschüttert uns“, heißt es in einer Mitteilung des Parlamentspräsidenten. „Sie ist mitten aus ihrem Leben für ein soziales Berlin gerissen worden, leider viel zu früh.“

Die im österreichischen Mittersill geborene Stahmer wuchs in Bremen auf und arbeitete seit 1971 als Sozialarbeiterin in Berlin, bevor sie 1981 Sozialstadträtin in Charlottenburg wurde. 1989 wurde sie im rot-grünen Übergangssenat von Walter Momper (SPD) Sozialsenatorin. Das Amt behielt sie in der sich anschließenden Großen Koalition unter dem Regierenden Bürgermeister Eberhard Diepgen (CDU) inne, bevor sie 1995 das Schulressort übernahm.

Stahmer setzte sich im gleichen Jahr in einem parteiinternen Wettstreit gegen Walter Momper als Spitzenkandidatin zur anstehenden Abgeordnetenhauswahl durch, doch verlor die Wahl deutlich. Die SPD sackte auf 23,6 Prozent ab, Eberhard Diepgen und die CDU erreichten 37,4 Prozent der Stimmen. Die Wahl war auch durch die Querelen um den damaligen Bundesvorsitzenden Rudolf Scharping geprägt.

Ingrid Stahmer galt als hervorragende Sozialpolitikerin

Stahmer galt als hervorragende Sozialpolitikerin, ihre Zeit als Schul- und Sportsenatorin verlief weniger glücklich und war durch Personalquerelen in der eigenen Verwaltung geprägt. Nach der Wahl 1999 zog sie sich aus der Politik zurück und arbeitete als Beraterin und Trainerin für Gruppen- und Organisationsdynamik.

Gleichzeitig übernahm sie mehrere Ehrenämter, darunter im Berliner Flüchtlingsrat und den Vorsitz im Kuratorium zur Verleihung der Louise-Schroeder-Medaille, die das Abgeordnetenhaus alljährlich verdienten Frauen oder Institutionen verleiht. Es sei ihr wichtig gewesen, dass mutige Streiterinnen um Frauenrechte für ihr Engagement ausgezeichnet und gewürdigt werden. „Ingrid Stahmer war über viele Jahre das soziale Gewissen Berlins“, heißt es in der Würdigung des Parlamentspräsidenten. „Wir werden sie nicht vergessen.“