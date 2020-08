Rechtsradikale und Esoteriker: Angriff auf den Reichstag

Demonstranten mit Reichsflaggen stürmten die Treppe zum Parlament. Die Politik übt Kritik am Einsatzkonzept der Polizei.

Berlin. Am Ende wurde der Sitz der Volksvertretung des größten Landes der Europäischen Union von gerade mal drei Polizisten verteidigt. „Zurück! zurück!“, rief einer Beamten immer wieder und versuchte, die Menge mit seinem Schlagstock in Schach zu halten. Tapfer wirkte das – aber auch hilflos. „Ihr geht jetzt runter!“, schrie ein Beamter, der einige Meter weiter hinter der nächsten Säule zunächst sogar völlig auf sich allein gestellt war. Einen Schutzhelm trug er nicht. Seine Gesichtszüge waren gekennzeichnet von dem Adrenalin in seinen Körper. Seine Augen blitzten vor Angst.