Berlin stellt trotz Corona Tausende Auszubildende ein

Berlin. Trotz der Einschränkungen der Corona-Pandemie wollen die Berliner Verwaltungen in diesem Jahr mehr Auszubildende einstellen als in den Jahren zuvor. Der Stellenplan des Finanzsenators Matthias Kollatz (SPD) sieht vor, dass in diesem Jahr 3236 freie Ausbildungsstellen besetzt werden. In den beiden vergangenen Jahren waren es 2758 (2018) und 2839 (2019). In den landeseigenen Unternehmen, wie BSR, Wasserbetriebe oder BVG, sollen außerdem noch einmal rund 1000 Auszubildende hinzukommen.

Mit den gestiegenen Ausbildungszahlen sollen der Personalschwund im öffentlichen Dienst ausgeglichen werden. Durch die starke Überalterung scheidet in den kommenden Jahren ein Drittel der Mitarbeiter in den Verwaltungen aus. Gleichzeitig will das Land das Personal in den Ämtern aufstocken. Derzeit sind rund 110.000 Menschen in den Hauptverwaltungen und den Bezirken beschäftigt. Um mehr als 30.000 Mitarbeiter wurde der Personalbestand seit dem Jahr 2000 aus Spargründen verringert. Inzwischen dürfen Verwaltungen angesichts der Herausforderungen einer wachsenden Stadt wieder einstellen.

In fast allen Verwaltungen fehlt Personal

Den weitaus größten Anteil der neuen Auszubildenden entfällt aktuell auf die Senatsinnenverwaltung. Hier sollen 1595 Berufsanfänger in diesem Jahr ihren Dienst beginnen, davon allein 1244 bei der Polizei und 579 bei der Feuerwehr. Dagegen machen die 380 neuen Mitarbeiter in der Steuerverwaltung und die 365 Auszubildenden in der Justiz einen eher geringen Anteil aus. Die zwölf Bezirke suchen in diesem Jahr insgesamt 337 Nachwuchskräfte.

In den Jahren der finanziellen Not hatte das Land eine erhebliche Anzahl an Stellen abgebaut und die Ausbildung heruntergefahren. Das rächt sich jetzt, da nicht nur ein großer Teil der Mitarbeiter in den Ruhestand geht, sondern das Angebot der Dienstleistungen angesichts des stetigen Bevölkerungswachstums ausgebaut werden muss. In fast allen Verwaltungen fehlt Personal – auch, weil der Bund dem Land als Arbeitgeber mit besser dotierten Stellenangeboten Konkurrenz macht.

Um das Land Berlin als Arbeitgeber für Schulabgänger nun wieder interessant zu machen, wirbt die Stadt seit einiger Zeit verstärkt um Nachwuchs. „Das Land Berlin bietet ein enormes Spektrum an beruflichen Möglichkeiten“, sagt Finanzsenator Kollatz, in dessen Zuständigkeit das Personalwesen für den öffentlichen Dienst fällt. „Ob als Amtsarzt, Bauingenieurin oder Erzieher – die Geschicke der Stadt lassen sich in vielen Bereichen mitgestalten.“

Kompliziertes Verfahren für Bewerber wirkte abschreckend

Eine Hürde für potenzielle Bewerber stellte bislang allerdings das komplizierte Bewerbungsverfahren dar. Nirgendwo war zentral zu erfahren, welche Behörde wann welche Auszubildenden einstellt. Die Suche nach Ausbildungsplätzen und Einstellungsfristen für die zehn Haupt-, zwölf Bezirksverwaltungen und zahlreiche nachgeordnete Einrichtungen glich einer Detektivarbeit. Gesuche in den Bezirken zu Beispiel waren tief in den Menüs der Internetseiten vergraben und dort nur für Eingeweihte zu entdecken.

Das hat sich jetzt geändert. Mit einem neuen Karriereportal bündelt die Verwaltung ihre Ausbildungs- und Stellenangebote an einem Ort (berlin.de/karriereportal). Interessierte finden hier – wie sie es von anderen Stellensuchmaschinen gewohnt sind – einen einheitlichen Stellenmarkt des Arbeitgebers Berlin. „Als größter Arbeitgeber der Region setzt das Land Berlin mit dem neuen zentralen Bewerbungsportal Maßstäbe“, sagt Kollatz. „Die schiere Größe des Angebots stellt einen wichtigen Wettbewerbsvorteil dar.“

Per Suchmaschine lässt sich die Auswahl nach den eigenen Interessen auswählen. Aktuell sind rund 20 verschiedene Ausbildungen und mehr als 100 Stellen auf dem Portal ausgeschrieben. Der Senat erhofft sich dadurch, mehr junge Menschen für eine Ausbildung im Land gewinnen zu können.

Für den Beamtenbund reicht das neue Portal allein aber nicht aus, um den öffentlichen Dienst attraktiver zu machen. Noch immer sind 70 verschiedene Stellen mit der Personalgewinnung befasst. Auch die weitere Öffnung für Quereinsteiger könnte helfen, zum Beispiel durch die Anerkennung von Berufsabschlüssen. „Quereinsteiger benötigen in der Regel keine zusätzliche dreijährige Ausbildung, sondern eine Grundqualifizierung für den öffentlichen Dienst“, sagte Berlins dbb-Chef, Frank Becker zu den Aussichten. Auch Einstellungshöchstgrenzen – in der Steuerverwaltung immer noch bei 32 Jahren – wirkten sich negativ bei der Personalgewinnung aus und müssten deutlich nach oben korrigiert werden.