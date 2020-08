Am Bahnhof Zoo ist es am Sonntagmittag zu einem Personenunfall gekommen. Polizei und Feuerwehr sind vor Ort.

Unfall am Bahnhof Zoo - S-Bahn-Linien unterbrochen

Am Bahnhof Zoo hat sich am Sonntagmittag ein Personenunfall ereignet. Wie die Pressestelle der Deutschen Bahn Berlin auf Anfrage sagte, habe sich der Unfall am Gleis 5 ereignet. Die S-Bahnen der Linien S3, S5, S7 und S9 sind zwischen Charlottenburg und Tiergarten unterbrochen.

Feuerwehr und Polizei waren vor Ort. Auf Twitter teilte die S-Bahn mit, dass ein Notarzt im Einsatz sei. Nähere Informationen lagen zunächst nicht vor.