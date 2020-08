Corona-Newsblog Corona: Hotelbranche in Berlin steckt in tiefer Krise

Mit dem Coronavirus haben sich in Berlin seit Begnn der Pandemie nachweislich 11.182 Menschen infiziert. 226 Menschen sind bislang mit Covid-19 gestorben. 10.185 Patienten gelten als genesen. 771 Menschen sind aktuell in Berlin infiziert.

Neuinfektionen, Untersuchungsstellen, Hotlines: Die wichtigsten Informationen und Zahlen zum Coronavirus in Berlin in der Übersicht.

Berlin. In unserem Newsticker berichten wir laufend über die Corona-Lage in Berlin und Brandenburg. Aktuelle Informationen zur Corona-Pandemie in Deutschland, Europa und der Welt finden Sie in diesem Newsblog.

9.16 Uhr: Berliner Hotelbranche steckt in tiefer Krise

Ein halbes Jahr nach dem ersten Coronafall in Berlin steckt die Hotelbranche der Hauptstadt tief in der Krise. Zwar dürfen in den Hotels und Pensionen seit dem 25. Mai wieder Touristen und nicht nur Geschäftsreisende übernachten, aber die Zahlen liegen immer noch weit unter dem Niveau des Vorjahres. „Es ist absolut dramatisch“, beschreibt Thomas Lengfelder, Hauptgeschäftsführer des Hotel- und Gaststättenverbands Dehoga Berlin, die Situation.

Am 2. März war in Berlin der erste Fall einer Infektion mit dem Covid-19-Virus nachgewiesen worden. Die Folge der zunehmenden Infektionszahlen waren ab Mitte März weitreichende Einschränkungen auch für Gastronomie und Hotellerie. In den drei Monaten seit dem 25. Mai habe das Umsatzminus der Berliner Hotellerie im Vergleich zum Vorjahr immer noch 68,9 Prozent betragen. „Das ist existenzbedrohend“, sagte Lengfelder der dpa.

Der schlechteste Monat sei ganz klar der April gewesen. Im April waren nur 8,3 Prozent der Zimmer belegt - der Umsatz pro verfügbares Zimmer, eine der wichtigsten Kennzahlen für die Branche, lag bei 6,80 Euro, mehr als 90 Prozent unter dem Vorjahresniveau. Zu der Zeit waren praktisch keine Touristen in der Stadt. In den drei Monaten seit dem 25. Mai lag der Wert den Dehoga-Daten zufolge bei 24,70 Euro - im Vorjahr bei 78,80 Euro - das Minus betrug immer noch 68,9 Prozent.

„Zu befürchten ist, dass die Belegung im September wieder sinkt, weil die Urlaubszeit vorbei ist und das Messe-, Kongress- und Firmengeschäft fast komplett fehlt“, sagte der Dehoga-Geschäftsführer. Große Messen im September wie die Ifa oder die Innotrans finden nur noch für wenige Fachbesucher statt oder wurden verschoben. „Die Umsätze und Belegungszahlen werden dramatisch unter dem Vorjahr liegen. Für den Herbst habe ich ein ganz schlechtes Gefühl.“

„Wir gehen für dieses Jahr von einer maximalen Auslastung von 40 Prozent der Hotelzimmer aus - 2019 lag die Belegung bei über 80 Prozent“, sagte Lengfelder. „Der Umsatz pro verfügbares Zimmer wird noch mehr im Vergleich zum Vorjahr verlieren, weil viele Hotels die Zimmerraten deutlich gesenkt haben. Wegen der geringen Zimmerbelegung kämpfen die Hotels um jeden Gast.“

Lengfelder rechnet damit, dass das Vorkrisenniveau beim Umsatz frühestens 2022 wieder zu erreichen ist. Und selbst daran gebe es noch große Zweifel. Insolvenz angemeldet hätten bisher nur wenige Häuser. Und noch einen Lichtblick gibt es: „Bisher sind uns keine Fälle einer Infektion mit dem Coronavirus in der Berliner Hotellerie bekannt.“

9.05 Uhr: Die Berliner Corona-Zahlen vom Sonnabend

In Berlin ist keine weitere Person an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben. Die Zahl der Todesfälle bleibt bei 226. Das meldete die Senatsgesundheitsverwaltung am Sonnabendabend. 58 neue Infektionen wurden bestätigt, 114 waren es am Freitag. 771 aktuelle Corona-Fälle haben wir insgesamt in Berlin, 769 waren es am Freitag. 10.185 Menschen sind inzwischen genesen. Die Zahl der Patienten auf den Intensivstationen beträgt wie am Vortag 20. Insgesamt liegen unverändert 39 Menschen in Krankenhäusern. Die Berliner Corona-Ampel bleibt für den Bereich der Reproduktionszahl mit 0,88 auf Grün. Die Werte für Neuinfektionen und die freien Intensivbetten stehen auch auf Grün.

Die Fallzahlen in den Berliner Bezirken

Bezirk Fallzahl Genesen Charlottenburg-Wilmersdorf 1094 (+7) 1003 Friedrichshain-Kreuzberg 986 (+16) 887 Lichtenberg 648 (+2) 569 Marzahn-Hellersdorf 582 (+3) 550 Mitte 1730 (+6) 1586 Neukölln 1410 (+0) 1263 Pankow 974 (+0) 888 Reinickendorf 864 (+7) 795 Spandau 628 (+6) 570 Steglitz-Zehlendorf 749 (+4) 675 Tempelhof-Schöneberg 1035 (+7) 943 Treptow-Köpenick 482 (+0) 456 Berlin 11.182 (+58) 10.185

