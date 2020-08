Der Innensenator wollte die Demonstration gegen die Corona-Auflagen verbieten und scheiterte vor Gericht. Kritik an der Polizeiführung.

Reaktionen „Geisel wie ein gutmütiger Teddybär in die Falle getappt“

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) musste für seine erfolglosen Versuche, die Coronademonstrationen verbieten zu lassen, viel Kritik einstecken. Der SPD-Innenexperte Tom Schreiber nannte die Hinweise des Verwaltungsgerichtes „niederschmetternd“. Auf Twitter schrieb Schreiber: „Anscheinend wusste die Versammlungsbehörde noch nicht einmal, was erlaubt und was verboten ist.“ Das werde auch parlamentarisch nachgearbeitet, kündigte der Innenpolitiker an: „Der Beruf sollte kein Hobby sein.“