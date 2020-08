Zoo Berlin: Panda-Zwillinge Pit und Paule feiern ersten Geburtstag

Sonnenschutz für die inzwischen rund zehn Monate alten Berliner Pandazwillinge: Weil sich der Nachwuchs im Berliner Zoo immer wieder für ein Nickerchen in die pralle Sonne legte, wurden kurzerhand die ungeschützten Liegeplattformen abmontiert.

Bis zur letzten Sekunde bleibt es spannend. Zuerst ist nur ein Schatten auf dem Ultraschallbild zu sehen, nicht einmal drei Zentimeter groß. Aber kein Herzschlag. Trächtig oder Scheinträchtig? Das ist die Frage Mitte August vor einem Jahr. Die Hormonwerte von Panda-Dame Meng Meng sind vielversprechend. So vielversprechend, dass Zoodirektor Andreas Knieriem seinen Urlaub abbricht. „Zum Verdruss meiner Frau“, erinnert er sich. Endlich, am 27. August, die Bestätigung: Ein kleines Herz klopft. Ein bis zwei Wochen, heißt es da, bis zur Geburt. Es sind genau vier Tage. Am frühen Abend des 31. August 2019 geschieht das kleine Panda-Wunder im Zoo Berlin. Doppeltes Bärenglück. Die Zwillinge sind nicht einmal 200 Gramm schwer, rosa und nackt.