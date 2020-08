Vor allem Familien entdecken die Liebe zur privaten Haltung der Vögel. In Kleingartenanlagen dürfen die Tiere allerdings nicht leben.

Tiere In Berlins Gärten gibt es einen Hühner-Hype

Früh geht es los im Hühnerstall. Gegen 8.30 Uhr kommt die Schließerin und öffnet die Festung. „Das Ding ist wie Alcatraz“, sagt Sabine Burre mit einem Lachen. Keiner kommt hier rein oder raus, wenn sie das nicht will. Dabei fürchtet sich die 62-jährige nicht so vor Fluchtversuchen, wie vor ungebetenen Gästen – Fressfeinden. Mit anderen Worten: Füchsen. „Die erste Generation der Hühner war nach drei Wochen ausgeräumt“, erzählt die gebürtige Bielefelderin. Das war vor 16 Jahren, als Burre noch unerfahren war. Ihr Zaun war nicht hoch genug und das Gehege nicht abgedeckt. Das Resultat: Mord und Totschlag im Hühnerstall, mitten in Berlin-Charlottenburg. Sieben Hühner gerissen – der Fuchs hatte leichtes Spiel.