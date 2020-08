Corona in Berlin: Diese Regeln hat der Senat beschlossen

Berlin. Der Berliner Senat hat nach der Schaltkonferenz der Länder-Ministerpräsidenten mit der Bundeskanzlerin Angela Merkel in einer Sondersitzung Corona-Eindämmungsregeln für die Hauptstadt beschlossen. „Es gibt keinen Spielraum für weitere größere Öffnungsschritte“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD). Deutschlandweit gebe es eine Tendenz nach oben bei den Infektionszahlen.

Müller mahnte die Bürger, sich an die Hygiene- und Abstandsregeln zu halten. „Die übergroße Zahl der Berliner geht sehr verantwortlich mit der Situation um“; sagte der Regierende Bürgermeister, „aber einige eben auch nicht“. Er formulierte den dringenden Appell, diese Situation nicht auf die leichte Schulter nehmen“.

Michael Müller: "Wir müssen achtsam sein"

Vor diesem Hintergrund schob der Senat die bisher geplante Öffnung für größere Veranstaltungen zeitlich nach hinten. „Wir werden Beschränkungen bis zum 31. Dezember ausdehnen“, sagte Müller. Großveranstaltungen sind so lange nicht möglich, egal ob unter freiem Himmel oder in geschlossenen Räumen: Wir müssen achtsam sein.“

Nun sollen Veranstaltungen im Freien mit mehr als 5000 Personen bis Ende des Jahres verboten bleiben. Derzeit sind 1000 Menschen draußen erlaubt, ab 1. September sollen es bis zu 5000 sein. Bisher war eine Lockerung in zwei Schritten im September und Ende Oktober vorgesehen. Auch für Weihnachtsmärkte im Dezember gelte dann, dass maximal 5000 Personen gleichzeitig dabei sein dürfen, sagte Müller.

In geschlossenen Räumen wird die Obergrenze von 1000 Teilnehmern festgelegt. Derzeit liegt die Obergrenze bei 500, ab September sollen 750 Menschen zusammenkommen dürfen, ab 1. Oktober dann 1000. Kultursenator Klaus Lederer (Linke) sagte, es gebe in ganz Berlin auch keine Säle, wo man unter Einhaltung aller Regeln Veranstaltungen durchführen könne. Wirtschaftssenatorin Ramona Pop (Grüne) sagte, es gebe aber auch keine Verschärfung. Das gebe die nach wie vor auf Grün stehende Corona-Warnampel nicht her. Ihr seien keine Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bekannt, die nun abgesagt werden müssten, sagte Pop.

Dass es auch Ende Oktober nicht zu einer Lockerung kommt, dürfte die Berliner Sportclubs wie die Basketballer von Alba, die Handball-Füchse oder die Volleys vor Probleme stellen. Sie können ihre Spielzeiten anders als erhofft allenfalls mit einer dreistelligen Zahl von Zuschauern beginnen.

Für private Feiern gibt es in Berlin keine Obergrenze

Für private Feiern gibt es in Berlin anders als in anderen Bundesländern keine Obergrenze. Der Senat will sich aber am Dienstag mit dem Thema befassen. „Wir appellieren an die Leute, vernünftig zu bleiben und sich zu überlegen, ob man jetzt die eine oder andere Feier wirklich machen muss“, sagte Lederer.

Müller, Pop und Lederer fanden sehr kritische Worte gegen die am Wochenende verbotenen Corona-Demos. „Wenn von vorneherein angekündigt wird, Regeln nicht zu achten, gefährdet das andere Menschen“, sagte Müller. Es werde ein falsches Signal ausgesandt. „Wir können das so nicht akzeptieren.“